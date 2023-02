Grammys: „Song of the Year“ für Bonnie Raitt – gegen heftig starke Konkurrenz

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Mazur. All rights reserved.

Bonnie Raitt bedankt sich für die Auszeichnung für „Song of the Year“ bei den Grammys 2023, Los Angeles, Kalifornien.

Country-Sängerin Bonnie Raitt sorgte für eine der Überraschungen bei den diesjährigen Grammys. Für ihren Song „Just Like That“ über eine Herztransplantation gewann sie den Award in der Hauptkategorie „Song of the Year“. Sie setzte sich gegen starke Konkurrenz durch. Unter anderem waren „About Damn Time“ von Lizzo, „Break my Soul“ von Beyoncé, „All Too Well (10 Minute Version)“ von Taylor Swift, „Heart Part 5“ von Kendrick Lamar und „As It Was“ von Harry Styles nominiert.

Die durch die Ehre sichtlich überraschte 73-Jährige würdigte in ihrer Dankesrede den 2020 verstorbenen Country-Sänger John Prine und nutzte die Plattform außerdem, um Organspender*innen zu danken. Ihr Song gewann außerdem in der Kategorie „Best Americana Roots Song“. Das gleichnamige Album „Just Like That“ gewann „Best Americana Album“, und „Made Up Mind“, der erste Track dieses Albums, wurde in der Kategorie „Best Americana Performance“ ausgezeichnet.

Raitt unterstützte während der Live-Show Mick Fleetwood und Sheryl Crow beim „In Memoriam“-Auftritt für Christine McVie, die 2022 verstorben war. Etwas doof ging die britische Boulevardpresse mit Raitt um, bezeichnete sie als „unknown blues singer.“