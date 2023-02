Grammys: Mick Fleetwood, Sheryl Crow und Bonnie Raitt erinnern an Christine McVie – Video

Mick Fleetwood, Sheryl Crow und Bonnie Raitt haben bei der 65. Grammy-Verleihung an Christine McVie erinnert. Zusammen spielten sie ihre Komposition „Songbird“. Die Musikerinnen sangen abwechselnd den Fleetwood-Mac-Klassiker, während Fleetwood sie an den Percussions begleitete. McVie verstarb am 30. November 2022 im Alter von 79 Jahren.

And to bring the In Memoriam segment to a close, Mick Fleetwood accompanied Sheryl Crow and Bonnie Raitt for a moving cover of ‘Songbird,’ originally written by his late Fleetwood Mac bandmember, Christine McVie #GRAMMYs pic.twitter.com/93bw7XpQU8

