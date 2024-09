Das achte Maxïmo-Park-Album ist das Zeugnis einer Midlife-Crisis. Aber einer, die aus dem Zaudern und Zweifeln mit Schmackes herauskommt. „My best ­years are be­hind me/ But I’ll be ­damned if I’m giving up“, singt Paul Smith, der bedeutendste britische Songlyriker seiner Generation, im knackigen „Fa­vou­rite Songs“. Es ist ein Spiel mit der Larmoyanz und den Lügen, die wir uns und anderen erzählen.

Smith fragt: Wo stehen wir? Wohin gehen wir von hier aus? Und die Band feuert ihn mit drängenden und hymnischen Power-Rock- Pop-Stücken wie „The End Can Be As Good As The Start“ an. Maxïmo Park bedienen sich für ihren trotzig-optimistischen Sound bei R.E.M., The ­B‐52’s und The Cars. Produzent Ben Allen stammt übrigens aus Athens/Geor­gia.