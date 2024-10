Der Teufel ist ein Motherfucker, und er holt sich immer die Besten: Dass die erste MC5-Platte nach über fünfzig Jahren posthum erscheint, weil der Gitarrist/Sänger der De­troi­ter Protopunks ­Wayne Kramer im Februar und der Schlagzeuger Dennis Thompson im Mai verstarben, muss sein Werk sein. Auf der Platte klingt Kramer weder müde noch resigniert noch nach Ex-Junkie. Au con­traire.

Bei „Heavy Lifting“ wird ihm von Tom Morello der Rücken gestützt, „Bar­ba­ri­ans At The Gate“ wirkt mit dem Mundharmonika-Solo, als hätte es den Ausverkauf des Rock­’n’­Roll nie gegeben. Einzig das Pathos erinnert zuweilen zu sehr an die späten ­Stones. Aber neulich hatte Kramer noch gesagt: „I’m seventy ­years old, I’m gonna do what the fuck I want to do.“ Eben die Jams kicken.