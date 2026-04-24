The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Wer will sich schon an ein perfektes Leben erinnern, wenn man auch das neue Album von Metric hören kann? Auf „Romanticize The Dive“, dem zehnten Werk der kanadischen Indie-Rockband um Emily Haines, geht es per Tauchgang in vergangene Höhen und Tiefen, die einen bis ins Jetzt begleiten – schöne Neunziger-Hommagen mit modernem Sound und großen Refrains.

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Aufgenommen in den legendären Electric Lady Studios, bewegen sich Songs wie „Victim Of Luck“, „Time Is A Bomb“ oder „Moral Compass“ zwischen düster-klaren Gitarren und Elektronischem, zwischen Yeah Yeah Yeahs, Garbage und Wolf Alice.