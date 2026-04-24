Metric

„Romanticize The Dive“

Metric/Thirty Tigers/Open (VÖ: 24.4.)

Past and present: 90er-Hommagen mit modernem Sound.

Metric - Romanticize The Dive
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Wer will sich schon an ein perfektes Leben erinnern, wenn man auch das neue Album von Metric hören kann? Auf „Romanticize The Dive“, dem zehnten Werk der kanadischen Indie-Rockband um Emily Haines, geht es per Tauchgang in vergangene Höhen und Tiefen, die einen bis ins Jetzt begleiten – schöne Neunziger-Hommagen mit modernem Sound und großen Refrains.

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Aufgenommen in den legendären Electric Lady Studios, bewegen sich Songs wie „Victim Of Luck“, „Time Is A Bomb“ oder „Moral Compass“ zwischen düster-klaren Gitarren und Elektronischem, zwischen Yeah Yeah Yeahs, Garbage und Wolf Alice.

Themen aus dem Artikel:
Wolf Alice Indie-rock Romanticize The Dive Review Garbage Yeah Yeah Yeahs Metric