Metric
„Romanticize The Dive“
Metric/Thirty Tigers/Open (VÖ: 24.4.)
Past and present: 90er-Hommagen mit modernem Sound.
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Wer will sich schon an ein perfektes Leben erinnern, wenn man auch das neue Album von Metric hören kann? Auf „Romanticize The Dive“, dem zehnten Werk der kanadischen Indie-Rockband um Emily Haines, geht es per Tauchgang in vergangene Höhen und Tiefen, die einen bis ins Jetzt begleiten – schöne Neunziger-Hommagen mit modernem Sound und großen Refrains.
Aufgenommen in den legendären Electric Lady Studios, bewegen sich Songs wie „Victim Of Luck“, „Time Is A Bomb“ oder „Moral Compass“ zwischen düster-klaren Gitarren und Elektronischem, zwischen Yeah Yeah Yeahs, Garbage und Wolf Alice.
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