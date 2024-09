MJ Lenderman hat den Stubenhocker-Blues: „I’ve never seen the Mona Lisa/ I’ve never real­ly left my room/ I’ve been up too late with Gui­tar Hero/ Play­ing ‚Bark At The Moon‘.“ Der Song dazu heißt wie das Ozzy-Osbourne-Stück, mit dem der Singer-Songwriter aus North Carolina Gitarre lernte, „Bark At The Moon“. Es thront als zehnminütiges Drone-­Monster am Ende von „Manning Fireworks“, das originelle, mit Fuzz-Gitarren verzierte Slacker-Indie-Rock-Songs versammelt, die klingen, als würden Dinosaur Jr. Americana ausprobieren.

Lenderman zitiert Bob Dylan („Rudolph“), schaut bange hoffend in die Zukunft („On My Knees“), erzählt von der Midlife-Crisis („She’s Lea­ving You“) und füllt nebenbei die Lücke zwischen Car Seat Headrest und Neil ­Young.