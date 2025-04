10 Songs von Neil Young, die nur Insider kennen

Neil Young hat in den letzten 60 Jahren eine Menge Musik veröffentlicht. Er hat so viele berühmte Songs, dass es schwierig wäre, sie alle in ein vierstündiges Konzert zu packen. Vor allem, wenn man seine Arbeit mit CSNY und Buffalo Springfield mit einbezieht. Aber diese Songs machen immer noch nur einen winzigen Teil seines Repertoires aus.

10. „Expecting to Fly“

Buffalo Springfield gab es erst seit etwa einem Jahr, als Neil Young im Mai 1967 die Sunset Sound Studios in Los Angeles betrat, um mit dem Produzenten Jack Nitzsche „Expecting to Fly“ aufzunehmen. Doch die Gruppe befand sich bereits tief in einer Abwärtsspirale. Die Mitgliederzahl schwankte ständig, da Neil Young immer wieder aus- und wieder eintrat. Und Bruce Palmer sich eine Auszeit nahm, um dringende rechtliche Angelegenheiten zu klären.

Neil Young wollte auch unbedingt alleine arbeiten. Weshalb niemand sonst in der Band etwas mit „Expecting to Fly“ zu tun haben wollte.

Unter dem Einfluss von „A Day in the Life“ holten sie ein Orchester dazu. Und verbrachten Wochen damit, an dem Titel herumzutüfteln. Eine gekürzte Version scheiterte als Single, aber es war dennoch ein klares Zeichen dafür, dass Young bereits über die Grenzen einer Band hinausgewachsen war. Seit der europäischen Solo-Akustik-Tour Greendale im Herbst 2003 hat er den Song nicht mehr bei Konzerten gespielt, obwohl er ihn mit Promise of the Real zur Vorbereitung auf ihre Tour in diesem Sommer einstudiert hat.

9. „On the Beach“

Wenn es irgendwelche Zweifel daran gibt, dass Neil Young super deprimiert war, als er Anfang 1974 On The Beach aufnahm, dann hören Sie sich nicht weiter den Titeltrack an, der die zweite Seite der LP einläutet. „Die Welt dreht sich“, singt er in den ersten Zeilen. „Ich hoffe, sie dreht sich nicht weg.“

Von da an wird es nur noch schlimmer, als er sich mit einem Radiointerview herumschlägt, bei dem er „allein am Mikrofon“ endet. Bevor er beschließt, einfach aus der Stadt zu verschwinden. „Ich fahre mit meinem Bus und meinen Freunden in die Provinz“, singt er. „Ich folge der Straße, obwohl ich nicht weiß, wo sie endet.“

Die Straße führte ihn später zu einer katastrophalen CSNY-Reunion-Tour, die seine Stimmung kaum aufhellte. Obwohl er am Ende des Jahres seine zukünftige Frau Pegi Morton kennenlernte und sich die Dinge zum Besseren wendeten. Er spielte „On the Beach“ bei einer Reihe von CSNY-Shows im Jahr 1974, obwohl es heutzutage eine echte Rarität ist. Seit 1975 hat er es nur zweimal gespielt. 1999 bei einer Solo-Akustikshow in Chicago und 2003 bei einer Greendale-Akustikshow in Hamburg, Deutschland.

8. „Vampire Blues“

„Gute Zeiten kommen, ich höre es überall, wo ich hingehe“, singt Neil Young 1974 in „Vampire Blues“. „Gute Zeiten kommen, aber sie kommen ganz schön langsam.“

Mit dem Gitarristen George Whitsell (der mit Crazy Horse in ihrer Band der 1960er-Jahre, den Rockets, spielte) und dem Bassisten Tim Drummond, der für einen coolen Soundeffekt mit seiner Kreditkarte über seinen Bart fährt, ist „Vampire Blues“ ein typischer, niedergeschlagener On the Beach-Song, in dem sich Young mit einer Vampirfledermaus vergleicht, die nach ‚hochoktanigem‘ Blut sucht.

Das einzige Mal, dass er es live spielte, war bei einem Konzert der Eagles im Jahr 1974. Obwohl es für seine bevorstehende Sommertournee einstudiert wurde.

7. „Danger Bird“

Der Tod des Crazy-Horse-Gitarristen Danny Whitten im Jahr 1972 schien das Ende von Crazy Horse zu bedeuten. Aber nur ein paar Jahre später kreuzten sich Neil Youngs Wege mit denen des Gitarristen Frank „Poncho“ Sampedro. Und die Gruppe wurde wiedergeboren. +

Das erste Album des neuen Neil Young und der neuen Crazy Horse war Zuma aus dem Jahr 1975. Aufgenommen in einem dichten Nebel aus Drogen und verschwommenen Gitarrensoli. Das zweite Stück ist das siebenminütige Epos „Danger Bird“, das eigentlich aus zwei ziemlich unterschiedlichen Aufnahmen zusammengeschustert wurde, die im Abstand von Wochen stattfanden.

Es ist ein eindringlicher Song. Abgesehen von einer einzigen Solo-Klavieraufführung im Jahr 2003 hat er ihn noch nie live ohne Crazy Horse aufgeführt. Sehen Sie sich die 13-einhalb-minütige Version auf Year of the Horse an.

6. „Pocahontas“

Neil Young schrieb „Pocahontas“ ursprünglich für Chrome Dreams. Ein Album, das er 1977 veröffentlichen wollte. Es tauchte zwei Jahre später auf der Akustik-Seite von Rust Never Sleeps wieder auf. Das Lied, das sich in weiten Teilen der Melodie von Carole Kings 1963er-Song „He’s a Bad Boy“ bedient, ist eine surreale Zeitreise vom 17. Jahrhundert bis in die Ära von Marlon Brando und dem Astrodome.

Ähnlich wie „Cortez the Killer“ konzentriert es sich auf die verheerenden Auswirkungen der europäischen Kolonisierung Amerikas auf die Ureinwohner Amerikas. Seit Jahrzehnten ist es ein fester Bestandteil von Youngs Live-Set.

5. „Albuquerque“

Tonight’s the Night, das innerhalb weniger Wochen aufgenommen wurde, während Neil Young noch unter dem Tod des Crazy-Horse-Gitarristen Danny Whitten und des Roadies Bruce Berry litt, ist eine irische Totenwache für verstorbene Freunde, die gleichzeitig ein Rock-Meisterwerk ist.

Die meisten Songs wurden in ein oder zwei Takes aufgenommen, während die meisten Musiker völlig betrunken waren. Es mag technisch nicht perfekt sein. Aber die Darbietungen sind äußerst gefühlvoll. Viele Neil-Young-Fans bezeichnen dieses Album als sein bestes.

Einer der sanfteren Titel ist „Albuquerque“, bei dem Nils Lofgren am Klavier und Ben Keith an der Pedal-Steel-Gitarre zu hören sind. Vordergründig geht es darum, etwas Gras zu rauchen. Ein Auto zu mieten. Nach New Mexico zu fahren und ein paar Spiegeleier und Country-Schinken zu essen. Aber eigentlich geht es um die verzweifelte Sehnsucht, einen Ort zu finden, an dem man dem Alltag entfliehen und zur Ruhe kommen kann.

Young hat es nie geschafft, die Originalaufnahme aus dem Studio zu verbessern. Obwohl die Solo-Akustikversionen von der Tour 1999 etwas ganz Besonderes sind.

4. „Revolution Blues“

David Crosby wurde überredet, bei diesem gruseligen On the Beach-Song Gitarre zu spielen. Aber die Geschichte einer Charles-Manson-ähnlichen Figur machte ihm Angst. Bis heute sagt er, dass er den Song nicht mag.

Es ist sicherlich schwer vorstellbar, dass der ehemalige Byrd einen Song aus der Perspektive eines mörderischen Psychopathen mit Zeilen wie „Nun, ich höre, dass der Laurel Canyon voller berühmter Stars ist/Aber ich hasse sie mehr als Aussätzige und ich werde sie in ihren Autos töten“ geschrieben hat.

Aber es war ein Spiegelbild der schwierigen Zeit, als die (vermeintlich) friedlichen 1960er Jahre den gewalttätigen, kokainabhängigen 1970er Jahren gewichen waren. Neil Young hat das Lied seit einem einmaligen Auftritt mit Crazy Horse im Jahr 1987 nicht mehr angerührt.

3. „Don’t Be Denied“

Neil Young hatte eine schwere Kindheit. Seine Eltern ließen sich in einer schmutzigen Scheidung scheiden. Er wurde hauptsächlich von seiner Mutter aufgezogen, zog von Stadt zu Stadt und war in der Schule ständig der Neue.

Diese schmerzhaften Erinnerungen verarbeitete er in „Don’t Be Denied“, einem herausragenden Titel aus der längst vergriffenen Live-LP Time Fades Away von 1973. „Ich trug weiße Schuhe an meinen Füßen“, singt er. „Als ich die goldene Regel lernte/Die Schläge kamen schnell und hart/Auf dem Rücken liegend auf dem Schulhof.“„

Es endet mit dem Aufstieg von Buffalo Springfield und der Erkenntnis, dass selbst Erfolg ihn nicht glücklich machen würde. Es ist einer der persönlichsten Songs, die er je geschrieben hat. Und er hat ihn seit 1983 nur dreimal gespielt.

2. „Ambulance Blues“

Die zweite Seite von On the Beach schließt mit „Ambulance Blues“. Einem atemberaubend brillanten, epischen Bewusstseinsstrom, der als eine der größten lyrischen Leistungen von Neil Young gilt. Und in dem es um alles geht. Von Richard Nixon („Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann so viele Lügen erzählen kann“) bis hin zum traurigen Zustand von Crosby, Stills and Nash („Ihr pisst alle nur gegen den Wind/Ihr wisst es nicht, aber ihr seid es.“)

Aber es beginnt an einem besseren Ort. Mit einem Rückblick auf die „alten Folktage“, als „die Luft magisch war, wenn wir spielten“. Doch mit der Zeit verblasste diese Magie und Trauer, vermischt mit Mitleid, und sickert schnell in die Verse ein. Das Lied schlummerte viele Jahre lang vor sich hin. Aber 1998 kehrte es beim Bridge School Benefit auf schockierende Weise zurück und wurde dann 2007/08 auf der Theatertour jeden Abend gespielt.

1. „Thrasher“

Crosby, Stills, Nash and Young haben nach Deja Vu aus den 1970er Jahren nicht mehr viel zukunftsweisende Arbeit geleistet. Aber ihre Mühen haben Neil Young sicherlich zu einigen großartigen Songs inspiriert. Der verheerendste ist „Thrasher“ aus dem Jahr 1979, in dem er deutlich macht, warum er die Supergroup verlassen hat.

„Also wurde mir langweilig und ich ließ sie dort zurück“, singt er. „Sie waren für mich nur Ballast/Besser ohne diese Last in die Zukunft gehen.“ Autsch. Im Großen und Ganzen ist es ein Lied über das Vorankommen. Auch wenn es schmerzhaft und schwierig ist, um nicht zum Fossil zu werden. Er erinnert sich auch daran, wie er ‚diese großartige Grand-Canyon-Rettungsepisode‘ einer Fernsehsendung gesehen hat. Einige Leute dachten, er spreche von The Brady Bunch. Aber die Sendung lief, als er ein Kind war, also handelt es sich wahrscheinlich um einen Western aus den 1950er Jahren.

Bis zum letzten Jahr hatte Neil Young das Lied seit der Rust Never Sleeps-Tournee von 1978 nicht mehr gespielt. Aber dann brachte er es bei einer Theateraufführung in Los Angeles aus dem Nichts heraus. „Ich habe es in meinem Leben nicht so oft gemacht“, sagte er. „Weil ich in einem sehr verletzlichen Moment etwas darüber gelesen habe. Genau wie die schlimmste verdammte Rezension, die ich je gelesen habe. Also, an alle Rezensenten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Worte nichts bedeuten, habt ihr wahrscheinlich recht. In diesem Fall waren sie schädlich.“

Nun, vielleicht wird Neil Young die Tatsache, dass er diese Umfrage gewonnen hat, darin bestärken, dass „Thrasher“ in der Tat ein beliebter Song ist.