Nina Chuba

„Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“

Sony (VÖ: 19.9.)

Die Pop-Rapperin mit starken Latin- und Karibik-Songs.

von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Beim Sommer-Heimspiel in der Berliner Wuhlheide demonstrierte die 26-Jährige mit Nachdruck, dass sie kein Plastikprodukt cleverer Hitproduzenten ist. Und auch im Studio zeigt sich eine Entwicklung ihrer bunten Fusionsküche.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zwar ist der ballernde Techno-Rap „Rage Girl“ zu fett aufgetragen, so wird sie zum Klischee. Doch ihre Nummern mit karibischer Anmutung wirken wirklich gekonnt. Und davon gibt es neben dem relaxten „Kilimanjaro“ einige. Hier leuchten viele Farben zwischen HipHop und Power-Pop. „Vergessen“ ist gar eine Latin-Gitarrenballade. Souveräne Vielfalt.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.

Themen aus dem Artikel:
Review Pop Nina Chuba Ich lieb mich ich lieb mich nicht