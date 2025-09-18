Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

S. Craig Zahler im Interview: „Sicherheitsgrenzen erkenne ich nicht an“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Beim Sommer-Heimspiel in der Berliner Wuhlheide demonstrierte die 26-Jährige mit Nachdruck, dass sie kein Plastikprodukt cleverer Hitproduzenten ist. Und auch im Studio zeigt sich eine Entwicklung ihrer bunten Fusionsküche.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zwar ist der ballernde Techno-Rap „Rage Girl“ zu fett aufgetragen, so wird sie zum Klischee. Doch ihre Nummern mit karibischer Anmutung wirken wirklich gekonnt. Und davon gibt es neben dem relaxten „Kilimanjaro“ einige. Hier leuchten viele Farben zwischen HipHop und Power-Pop. „Vergessen“ ist gar eine Latin-Gitarrenballade. Souveräne Vielfalt.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.