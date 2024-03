Ihre Interpretationen von Evergreens auf ihrer Debüt-LP, „Little Girl Blue“, an einem einzigen Tag eingespielt, fanden Manager des 1958 gegründeten Labels Colpix so originell und überzeugend, dass man Nina Simone unter Vertrag nahm. Längst eine brillante Pianistin und durch Auftritte in renommierten Bars und Clubs an der Ostküste für große Entertainerqualitäten bekannt, sah man bei Colpix in ihr einen kommenden Superstar. Für die neue LP nahm sie neben dem jazzig arrangierten Gospelsong „Children Go Where I Send You“ Evergreens wie „Stompin’ At The Savoy“ und „Can’t Get Out Of This Mood“ auf.

Weil sie auf der Bühne das Publikum nicht zuletzt durch extravagante Kleider als glamouröse Erscheinung faszinierte, veröffentlichte man als nächste LP ein Konzert, im Juli 1959 in derselben New Yorker Town Hall mitgeschnitten, in der Bob Dylan genau dreieinhalb Jahre später seinen ersten ganz großen Auftritt hatte. In ihren 1992 veröffentlichten Memoiren, „I Put A Spell On You“, erinnert sich Simone: „The MC called my name and I walked on like an Egyptian queen – slow, calm and serious. (…) The reviews were the best I had ever had. I was a sensation.“ Neben Folk, Musical und Jazz sang sie eine emotional fesselnde Interpretation von Sarah Vaughans „The Other Woman“. Diese Deutung inspirierte als Blaupause für eigene Aufnahmen viele nachgeborene Fans von Jeff Buckley bis Lana Del Rey.

Ab sofort veröffentlichte ihre Firma nach jeder Studioproduktion eine weitere Live-Aufnahme, manche perfekt mitgeschnitten bei Auftritten auf dem Newport Festival, im Village Gate und der Carnegie Hall. Die Stimme der Sängerin rückte man bei den neuen Abmischungen jetzt betörend ganz nach vorn. In „I Want A Lit tle Sugar In My Bowl“ ist Simone eine kaum weniger laszive Schauspielerin als Mae West. Diese seinerzeit nur als Single veröffentlichte Interpretation ist eine von 18 Zugaben, die LPs auf 8 CDs sind teils „Expanded Editions“.