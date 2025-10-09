Other Lives

Indie-Rock und Americana im Historienfilm-Modus.

Wie schon für „For Their Love“ (2020) haben Other Lives auch für ihr fünftes Album fünf Jahre gebraucht. Ein halbes Jahrzehnt erscheint allerdings nicht viel, wenn man den in einer ehemaligen Kirche aufgenommenen Stücken lauscht: Historienfilm-Americana, opulenter Indie-Rock mit schwelgerischen Streichern, epische Expeditionen, ein detailreiches Naturschauspiel mit nostalgischem, meditativem Charme.

Dass sich das Quintett aus Stillwater/Oklahoma von Ennio Morricone, Henry Mancini, Ravel und Debussy inspiriert fühlt, verwundert nicht. Thom Yorke und Wayne Coyne waren schon vor 15 Jahren Fans der Band. I

