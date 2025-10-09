Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Wie schon für „For Their Love“ (2020) haben Other Lives auch für ihr fünftes Album fünf Jahre gebraucht. Ein halbes Jahrzehnt erscheint allerdings nicht viel, wenn man den in einer ehemaligen Kirche aufgenommenen Stücken lauscht: Historienfilm-Americana, opulenter Indie-Rock mit schwelgerischen Streichern, epische Expeditionen, ein detailreiches Naturschauspiel mit nostalgischem, meditativem Charme.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass sich das Quintett aus Stillwater/Oklahoma von Ennio Morricone, Henry Mancini, Ravel und Debussy inspiriert fühlt, verwundert nicht. Thom Yorke und Wayne Coyne waren schon vor 15 Jahren Fans der Band. I

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.