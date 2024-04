Neil Tennant feiert im Juli seinen 70. Geburtstag. Hört man das dem neuen Album der Pet Shop Boys an? Ja, aber genau diese Distanz bringt den gewohnten Blick auf das Liebesleid schwuler junger Männer so universell und lebensklug zum Klingen. Das von kraftvollen House- Beats getragene „Loneliness“ zeigt das eben so wie das dazugehörige Video von Alasdair McLellan. Trotzdem geht es auf „Nonetheless“ eher um das Älterwerden des Duos, etwa wenn es in „A New Bohemia“ heißt: „Like silent movie stars in sixties Hollywood/ No one knows who you are in the hipster neighbourhood.“ Eine süße Melancholie schwebt über den durchweg großartigen Songs des Albums, in dessen Melodien man versinken möchte wie in den weichen Kissen einer lieb gewonnenen alten Couch.

„New London Boy“ weckt Erinnerungen an die Zeit, als alle zu Roxy und Bowie tanzten, erzählt von der Unsicherheit eines jungen Protagonisten, in dem sicher auch ein Stück des Sängers steckt. „Dancing Star“ schließt daran nahtlos an, vertieft die Disco- und Wave-Reminiszenzen und ist nah bei der jungen Madonna. James Ford, der nicht nur „Nonetheless“ produziert hat, sondern ebenso die letzten beiden Alben von Depeche Mode, besitzt ein gutes Gespür auch für die kleinen Dinge. Eine Neuerfindung gibt es zum Glück nicht. Neben Midtempo-Clubtracks – seit je Markenkern der Pet Shop Boys – beeindrucken auch üppig orchestrierte Balladen wie „The Secret Of Happiness“. Einsamkeit ist auf „Nonetheless“ ebenso ein Thema: „Why am I dancing when I’m all alone?/ Maybe I can celebrate on my own“, sinniert Tennant in „Why Am I Dancing?“.

Eher lustig-ironisch geht es im hymnischen „The Schlager Hit Parade“ zu, wenn sich die Pet Shop Boys ein Leben als demente Greise ausmalen, die die ihnen noch verbleibende Zeit mit Sauerkraut und Happy Music füllen. Während sich Frank Sinatra dem September seiner Jahre eher sentimental und tiefsinnig näherte, gehen Tennant und Lowe also durchaus vergnügt in ihren Spätherbst.