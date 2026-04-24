Ringo Starr

„Long Long Road“

Universal (VÖ: 24.4.)

Der Sir aus Liverpool als Country-Buddha.

„Look Up“ lief 2025 gut, also ließ es rollingstone.de/themen/ringo-starr gleich weiterlaufen mit T-Bone Burnett, dem Texaner, der den Texaner im Liverpudlian hört und ihn wieder mit jüngeren Kräften wie Sarah Jarosz und, ja, St. Vincent umgibt.

Dabei klingt Ringo einfach wie der Country-Fan, der er schon immer war und im Spätwerk davon profitiert, dass er als Sänger schon immer eher über den Charakter als über die Stimme selbst kam – zwischen Carl-Perkins-Nostalgie („I Don’t See Me In Your Eyes Anymore“), Psychedelia-Hauch („Choose Love“) und dem Country-Buddha des Titeltracks. „I look in the mirror and wonder where I’ve been“, singt Ringo. Mit bald 86 geht das klar.

