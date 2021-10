Roger Taylors Meriten als Queen-Schlagzeuger sind über jeden Zweifel erhaben, er muss nichts mehr beweisen. Außer vielleicht, und das schon bei „We’re All Just Trying To Get By“, der mit KT Tunstall eingespielten Vorabsingle, dass sein Gesang weder aus dem Nachlass von David Bowie (in den sehr guten Momenten) noch aus der Kehle von Chris Norman (in den weniger guten) stammt.

Der 72-jährige Multiinstrumentalist hat „Outsider“ nahezu allein aufgenommen und produziert, keine Stadionrefrains erzwungen, stattdessen auf Atmosphäre und Abwechslung gesetzt. Die akustische Neuaufnahme von „Foreign Sand“ ist gelungen, aber bei Zeilen wie „I wanna fly on the wings of love“ denkt man wehmütig an „All we hear is/ Radio Ga Ga“ zurück. (EMI/Universal)

