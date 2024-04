Serie der Woche: „3 Body Problem“

Der gutmütige Samwell Tarly hat sich in einen Tech-Millionär verwandelt, und der wackere Davos Seaworth leitet jetzt eine Organisation, die sich auf die Ankunft von Aliens vorbereitet. Zumindest zwei ihrer „Game Of Thrones“-Stars haben David Benioff und D. B. Weiss in ihr neues Serienprojekt geschmuggelt. „3 Body Problem“ beruht auf Liu Cixins Science-Fiction-Bestseller „Die drei Sonnen“. Wie schon bei der HBO-Adaption von George R. Martins „Lied von Eis und Feuer“-Fantasysaga erwartet einen auch bei dieser Netflix-Serie ein epischer Plot voller verworrener Handlungsfäden und komplexer Figuren, von denen die eine oder andere schneller einen gewaltsamen Tod findet, als einem das als Zuschauer lieb ist.

Das nimmt man aber in Kauf, weil die Serie so virtuos einen Erzählbogen vor einem ausbreitet, der damit beginnt, dass eine chinesische Wissenschaftlerin in den 60er-Jahren Kontakt mit Außerirdischen aufnimmt. Diese begeben sich dann auf eine Reise zur Erde, die zwar 400 Jahre dauern wird, die aber im Hier und Jetzt schon Panik auslöst, nachdem die Aliens ihr Kommen mit einem Satz, den sie auf alle Bildschirme dieser Welt schicken, ankündigen: „Ihr seid Ungeziefer!“ (Netflix)