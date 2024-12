Serie der Woche: „Beyond Paradise“

Es ist kalt, es ist dunkel – was gäbe es da Gemütlicheres, als mal wieder eine DVD einzulegen? (Wer gar keinen Player mehr hat, kann einen Download nehmen.) „Beyond Paradise“ gibt es zwar auch im ZDF, aber dies ist wirklich mal eine Serie, die in der Originalsprache besonders schön ist: Detective Inspector Humphrey Goodman (Kris Marshall) war schon bei „Death In Paradise“ der sympathischste Ermittler, er war bei 4 von 13 Staffeln der tapsige, gleichzeitig schlaue und extrem scharf beobachtende Insel-Außenseiter, der die Einheimischen dann doch von sich überzeugen konnte, aber der Liebe wegen schließlich weg musste. Nun hat er sein eigenes Spin-Off bekommen – das statt in der Karibik in Cornwall spielt. Auch eine sehr hübsche Kulisse.

Dort löst Goodman wieder eigentlich unlösbare Fälle, immer mit einer spektakulären Auflösung – und hat nebenbei privat fast noch schwierigere Herausforderungen zu bewältigen. Der Charme der klassischen Whodunit-Krimiserie liegt in den skurrilen Figuren, den lustigen Details – und darin, dass Morde hier gar nicht so brutal wirken, sondern eher nebenbei passieren. Und das darf man wohl verraten: Am Ende taucht sogar kurz die alte Crew auf, ein entzückendes (und natürlich teilweise tödliches) Vergnügen. (Edel Motion)