Die 10 besten TV-Sendungen des Jahres 2024

Als wir uns im vergangenen Dezember hier versammelten, um die besten Fernsehsendungen des Jahres 2023 zu besprechen, mutete das Jahr wie das Ende einer Ära an. Eine Gruppe beliebter Kritikerlieblinge wie „Succession“, „Barry“ und „Reservation Dogs“, um nur einige zu nennen, fanden ein Ende. Und angesichts der Auswirkungen der gleichzeitigen Autoren- und Schauspielerstreiks im vergangenen Jahr und der Tatsache, dass das Geschäft insgesamt aufgrund der unhaltbaren Produktion der Peak-TV-Ära zu schrumpfen begann, war klar, dass wir in Zukunft viel weniger fernsehen. Und: dass wir vielleicht viel weniger wirklich Gutes zu sehen bekommen würden.

Dies hat sich zumindest für 2024 bewahrheitet. Es gab insgesamt weniger Sendungen, da das Geschäft nach den Streiks nur sehr langsam wieder in Schwung kam. Das Jahr war nicht annähernd so reich an offensichtlichen Klassikern wie in letzter Zeit – und von den Sendungen auf der diesjährigen Top-10-Liste befinden sich zwei in ihrer eigenen letzten Staffel. Aber die folgenden zehn Sendungen waren dennoch hervorragend und machen auf vielfältige Weise Spaß – mit dabei sind mitreißende historische Epen, handlungslose Kumpelkomödien, gut umgesetzte Franchise-Neustarts und wild eigenwillige Originale.

10 „True Detective: Night Country" (HBO)

Obwohl die dritte Staffel von „True Detective“ eine Erholung von der katastrophalen zweiten Folge der Krimi-Anthologie war, hat in den letzten fünf Jahren niemand wirklich nach ihrer Rückkehr verlangt. Aber mit einem neuen Showrunner in Issa López, einem völlig neuen Schauplatz in einer kleinen Stadt in Alaska zu Beginn einer Zeit der ewigen Dunkelheit und Jodie Foster als neuer Hauptdarstellerin erwachte die neu untertitelte Serie zu neuem Leben.

Während Fosters misanthropische Sheriffin Liz Danvers und ihr zurückhaltender ehemaliger Schützling Evangeline Navarro (Kali Reis) mehrere Todesfälle in einem abgelegenen Forschungslabor untersuchten, nutzte Night Country seinen seltsamen Schauplatz voll aus und balancierte geschickt zwischen realen und übernatürlichen Angelegenheiten.

9 „Meine geniale Freundin" (HBO)

Von der ersten Staffel bis zur diesjährigen vierten und letzten Staffel hat die italienische Serie die Grenze zwischen episch und intim sorgfältig ausgelotet. Sie hat Neapel von den Fünfzigern bis in die Neunzigerjahre wunderschön nachgebildet und dabei schockierende Gewalt und Spektakel geboten. Aber vor allem fand sie ihre Kraft und Schönheit in den winzigen Momenten auf dem komplizierten Weg der Freundschaft, den die Kindheitsfreundinnen Elena und Lila – diesmal als Frauen mittleren Alters, gespielt von Alba Rohrwacher und Irene Maiorino – beschritten. Sie gehört in jedes Gespräch über die besten Dramen, die jemals auf HBO ausgestrahlt wurden.

8 „Undercover im Seniorenheim" (Netflix)

Die neueste Serie auf dieser Liste ist vielleicht auch die herzlichste und weiseste des Jahres. Mike Schur, der Schöpfer von „The Good Place“, hat sich mit „Good Place“-Star Ted Danson für eine ungewöhnliche Adaption zusammengetan: eine Sitcom, die auf dem Dokumentarfilm „The Mole Agent“ basiert. Sie handelt von einem Rentner, der sich in einem Pflegeheim als Undercover-Ermittler einschleust, um einem Privatdetektiv bei einem Fall zu helfen – im Film geht es um die mögliche Misshandlung älterer Menschen, in der Serie um einen angeblichen Juwelendiebstahl.

Aber die Verschiebung des Formats und der Einsätze funktioniert, weil Schur verschiedene Fragen des Lebens von Senioren mit äußerster Aufrichtigkeit behandelt und weil er das Mysterium wirklich als Vorwand benutzt, um Dansons einsamen Witwer zurück in die Welt zu zwingen – in eine Situation, in der er neue Freunde finden und sich mit dem Bedauern über den Tod seiner geliebten Frau auseinandersetzen muss. Danson erwies sich als spielfreudig und vielseitig wie eh und je, und Schur umgab ihn mit einer Gruppe älterer Charakterdarsteller (Stephen McKinley Henderson, Sally Struthers, John Getz, Susan Ruttan), die alle sichtlich begeistert waren, im Mittelpunkt einer Geschichte über diese Lebensphase zu stehen. Eine Freude für alle, selbst in den traurigen Abschnitten.

7 „Fantasmas" (HBO)

„Fantasmas“ ist eine Show, deren Konzept sich leicht beschreiben lässt, deren Umsetzung jedoch schwer zu begreifen ist. Die Struktur ergibt einen gewissen Sinn: Julio (gespielt vom Schöpfer der Show, Julio Torres) ist ein junger Schriftsteller und Performer, der darum kämpft, in dieser Welt eine Nische zu finden, und die Serie wechselt zwischen Geschichten über seine Kämpfe und eher skizzenhaftem Material, das aus der Fantasie beider Julios zu stammen scheint.

Aber die Natur von Julios „Realität“ und Fantasie ist so wunderbar seltsam, dass es schwer ist, die Grenze zu finden, wo das eine endet und das andere beginnt. Wenn Sie das erst einmal erkannt haben, werden Sie so in Torres‘ eigenwillige Weltanschauung vertieft und von ihr amüsiert sein, dass Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen werden, ob Sie das alles verstehen können.

6 „Shrinking" (Apple TV+)

„Shrinking“ vergisst nie ganz, dass es sich um eine Serie über einen Mann (Jason Segels unkonventioneller Therapeut Jimmy) handelt, der mit der Trauer über den Verlust seiner Frau kämpft. In dieser zweiten Staffel wurde sogar der Co-Schöpfer der Serie, Brett Goldstein, in einer ergreifenden wiederkehrenden Rolle als der Mann vorgestellt, der verständlicherweise von Schuldgefühlen über den Tod von Jimmys Frau bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss aufgefressen wird.

Aber irgendwie bleibt „Shrinking“ inmitten von Material darüber, wie Jimmys Mentor Paul (Harrison Ford) mit den fortschreitenden Symptomen von Parkinson umgeht, und anderen schweren Themen eine der leichtesten, lockersten und unterhaltsamsten Serien, die wir derzeit haben.

5 „What We Do in the Shadows" (FX)

Die schlüpfrige Vampir-Mockumentary hat sich das Beste für den Schluss aufgehoben. Shadows war während des größten Teils seiner Laufzeit sehr umsichtig, was die Interaktion seiner idiotischen Blutsauger mit dem modernen menschlichen Leben und der Popkultur angeht. In dieser letzten Staffel, in der es keine kreative Zukunft zu befürchten gibt, hat sich die Serie voll und ganz diesem Material zugewandt. Mit urkomischen Handlungssträngen, in denen Guillermo (Harvey Guillén) einen Job bei einer zwielichtigen Finanzfirma bekommt, Laszlo (Matt Berry) sieht, wie sein menschlicher Freund Sean während des March Madness ausflippt und annimmt, dass er von einem Dämon besessen ist, und Nandor (Kayvan Novak) wird Produktionsassistent bei Dreharbeiten zu einem Polizeifilm in der Nachbarschaft.

Aber es gibt immer noch jede Menge vamp-spezifisches Material, wie eine brillante Farce, in der Laszlo, Nandor, Nadja (Natasia Demetriou) und Colin Robinson (Mark Proksch) jeweils feststellen, dass sie die anderen im Schlaf hypnotisieren können, mit eskalierenden Folgen. Normalerweise ist die Idee, dass Shows sich verabschieden, bevor sie ins Stocken geraten, richtig. Aber diese Staffel war so großartig, dass jemand versuchen sollte, das Kreativteam in den Schlaf zu hypnotisieren, damit es mehr produziert.

4 „Mr. & Mrs. Smith" (Prime)

Wir fahren mit dem Teil dieser Liste fort, der sich mit Reboots und Remakes befasst (denken Sie daran, dass „Shadows“ ein Spin-off eines Films von Taika Waititi und Jemaine Clement ist), mit einer scheinbar völlig unnötigen Adaption der Action-Komödie „Mr. & Mrs. Smith“ aus dem Jahr 2005 mit Angelina Jolie und Brad Pitt. Die Co-Schöpfer Donald Glover und Francesca Sloane nutzten den Markennamen jedoch hauptsächlich, um die Prämisse des Films umzukehren. Diesmal zeigen sie ein Paar freiberuflicher Spione (Glover und Maya Erskine), die sich völlig fremd sind, bevor sie angeheuert werden, um als verheiratetes Paar aufzutreten und so verschiedene Aufträge auf der ganzen Welt zu übernehmen.

Dieser konträre Ansatz erwies sich als teuflisch kluger Weg, um die Komplexität und die Kompromisse einer Ehe zu betrachten, ob echt oder vorgetäuscht. Als sich diese Fremden tatsächlich ineinander verliebten, funkte es zwischen Glover und Erskine, und beide erwiesen sich als gleichermaßen geschickt in den eher slapstickartigen Momenten der Show und in den wirklich ernsten und traurigen Momenten. Amazon hat eine weitere Staffel bestellt, wobei unklar ist, ob es sich um ein neues Paar oder um mehr von diesen beiden handeln wird. So oder so, das war eine Freude.

3 „Ripley" (Netflix)

Wenn die Neuauflage von „Mr. & Mrs. Smith“ schon eine seltsame Wahl war, dann scheint es angesichts der Genialität der Filmversion von 1999 mit Matt Damon und Jude Law geradezu töricht, eine neue, serienlange Version von Patricia Highsmiths „Der talentierte Mr. Ripley“ zu machen. (Die Serie wurde sogar von ihrem ursprünglichen Sender Showtime aufgegeben und für einen Spottpreis von Netflix übernommen, obwohl der Streaming-Riese anscheinend nicht daran interessiert ist, andere Highsmith-Bücher zu adaptieren.)

Aber die kühle, methodische Herangehensweise des Drehbuchautors und Regisseurs Steve Zaillian an das Material – die uns Schritt für Schritt durch die verschiedenen Betrügereien und Morde führt, die von einem älteren, weniger sympathischen Tom Ripley (so gut gespielt von Andrew Scott) begangen werden – ließ diese vertraute Geschichte wieder neu erscheinen. Und die Schwarz-Weiß-Fotografie von Zaillian und Kameramann Robert Elswit bot einige der atemberaubendsten Bilder, die es je im dramatischen Fernsehen zu sehen gab.

2 „Shōgun" (Hulu)

James Clavells historisches Epos über einen Bürgerkrieg im feudalen Japan wurde bereits 1980 als TV-Miniserie verfilmt. Aber diese verstand das Ausgangsmaterial so grundlegend falsch, dass die Geschichte überwiegend aus der Sicht des englischen Seemanns erzählt wurde, der mitten im Geschehen gefangen war, und die japanischen Dialoge wurden in den Originalausstrahlungen nicht einmal untertitelt. Diese von FX produzierte Version, die von Rachel Kondo und Justin Marks adaptiert wurde, verstand sofort, dass dies eine japanische Geschichte war und dass John Blackthorne (Cosmo Jarvis) als Joker und nicht als das volle Blatt behandelt werden sollte.

Die Handlung war häufig atemberaubend, ebenso wie die Darbietungen – insbesondere von Hiroyuki Sanada, Anna Sawai und Tadanobu Asano – und die gesamte Staffel steuerte auf einen unvergesslichen Höhepunkt zu. Am Ende hatten Kondo und Marks fast das gesamte Buch adaptiert. Jetzt werden sie versuchen, die Geschichte ohne das Ausgangsmaterial fortzusetzen, und haben sich dieses Recht verdient, da sie bisher so gekonnt mit diesen Charakteren umgegangen sind.

1 „Somebody Somewhere" (HBO)

Da das Fernsehen nach Jahren der zügellosen Expansion nun in sein erstes rückläufiges Jahr kommt, könnte es kaum etwas geben, das diese Liste besser anführt als dieses winzige kleine Juwel von einer Serie, in der kaum etwas passiert. Dies geschieht aber auf eine Weise, die so emotional überwältigend sein kann, dass man das Gefühl hat, alles sei passiert. In der dritten und letzten Staffel von „Somebody Somewhere“ kämpft Sam, gespielt von Bridget Everett, damit, zu sehen, wie sich das Leben aller anderen verändert, während ihres im Leerlauf steckt. Ihr bester Freund Joel (Jeff Hiller) zieht mit seinem Freund Brad (Tim Bagley) zusammen, ihr wilder Kumpel Fred (Murray Hill) wird durch die Ehe domestiziert und die Farm ihrer Eltern im Ruhestand wird von einem mysteriösen isländischen Mann mit einem Namen, den sie nicht aussprechen kann (Ólafur Darri Ólafsson), vermietet.

Aber wie bei dieser großartigen Serie üblich, ging es weniger darum, Sams Probleme zu lösen, als vielmehr darum, ihr Leben und das ihrer Freunde zu skizzieren. Dies geschah mit so viel Detailwissen, dass es sich weniger anfühlte, als würden wir eine TV-Dramedy sehen, sondern als wären wir irgendwie in einer Karaoke-Bar in Manhattan, Kansas, gelandet, um Zeit mit Sam, ihrer Schwester Tricia (Mary Catherine Garrison), Joel und dem Rest der Crew zu verbringen. „Somebody Somewhere“ wurde wahrscheinlich für weniger als die Hälfte des Budgets für die Perücken von House of the Dragon produziert und hätte noch viele Jahre weiterlaufen können, ohne dass David Zaslavs Buchhalter es bemerkt hätte. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir diese 21 bemerkenswerten Episoden davon haben.

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt – das Original finden Sie hier.