Lange hat Marea Stamper alias The Bles­sed Madonna auf ein Debütalbum warten lassen, nun ist es endlich da. „God­speed“ heißt es ganz fromm – Stamper lebt ihren katholischen Glauben nach wie vor. Geh mit Gott, diesen Gruß also gibt die DJ und Pro­ducerin ihrer Hörerschaft mit auf den Weg. Damit spannt sie recht gewitzt den Bogen zu ihrem Pandemie-­Mega­hit mit Fred Again. „­Marea (­We’ve Lost Dancing)“ war ein Song über den Verlust von wilden Clubnächten, über Unsicherheiten und das Hoffen auf bessere Zeiten. Die sind jetzt da – meinen zumindest The Bles­sed Ma­donna und Kylie Minogue.

Mit dem Disco-Track „Edge Of Sa­turday Night“ feiern die beiden das Come­back der – nun ja, der Titel ver­rät es – wilden Satur­day Nights. An­sonsten ist „God­speed“ everything, every­where, all at once. Allerlei Gen­res und Artists sind mit an Bord, von Jamie Prin­ci­ple und A‐Trak über Joy Ano­ny­mous bis hin zu Sän­ger:in­nen aus dem klassischen Soul (Da­nielle Ponder), dem New-Age-Gospel (Ja­cob Lusk) und der britischen R&B-Sängerin Joy Crookes. Neu erfindet The Bles­sed Madonna das Rad aber nicht.