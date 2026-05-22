„The Boroughs“: Der Weg zu „Stranger Things“ ist nicht weit

Statt in Hawkins in Indiana befinden wir uns in der Senioren-Wohnanlage The Boroughs in der Wüste New Mexikos. Statt in den 80er-Jahren spielt die Serie im Hier und Jetzt. Statt um Nerds auf Bonanzarädern, die das Leben noch vor sich haben, geht es um Menschen in Golf-Carts, die darauf warten, dass es bald vorbei ist. Statt Kate Bushs „Running Up That Hill“ wird Bruce Springsteens „Thunder Road“ gefeiert. Und trotzdem ist der Weg nicht weit von „Stranger Things“ zu „The Boroughs“. Das hat damit zu tun, dass die Duffer-Brüder die Science-Fiction-Serie von Jeffrey Addiss and Will Matthews produziert haben, dass sich einmal mehr das Übernatürliche in einer idyllischen Kleinstadtwelt breit macht, aber auch ein bisschen damit, dass der Boroughs-Sicherheitsboss Hank Polizeichef Jim Hopper aus „Stranger Things“ verblüffend ähnelt.

In Hawkins macht sich das Übernatürliche breit

Für Hank ist Seniorenstadt-Neuzugang Sam (Alfred Molina) vor allem eine Nervensäge. Sam, den der Tod seiner Frau zum Zyniker gemacht hat, will nicht nur am liebsten gleich wieder abreisen, sondern unbedingt auch bei einem echten Polizisten Anzeige erstatten, nachdem er von einem verwirrten Mann angegriffen wurde, der etwas davon gefaselt hat, dass die Eule in den Wänden ist. Sam wird aber weder abreisen noch die Polizei informieren, sondern bald schon selbst in Hauswänden nach Eulen suchen und sich mit seinen Nachbarn verbünden, um herauszufinden, welche mysteriösen Kreaturen heimlich die Bewohner von The Boroughs heimsuchen.

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Es gibt sicher originellere Science-Fiction-Storys. Aber dass sich die Duffers in Zeiten, in denen einem die Streamingdienste am liebsten nur Coming-Of-Age-Stoffe mit Teenie-Schwärmerei-Potenzial vorsetzen, trauen, eine Serie zu machen, in der die Hauptdarsteller:innen im Durchschnitt 72 Jahre alt sind, macht „The Boroughs“ zu einer kleinen Sensation. (Netflix)