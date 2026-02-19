Serie der Woche: „Banksters“

Berlin im Jahr 2004: Der Bank-Azubi Yusuf (Eren M. Güvercin) wird auf dem Fußballplatz verhaftet. Er soll hinter mehreren Banküberfällen stecken. Während er in Untersuchungshaft sitzt, erzählt er seiner Anwältin die ganze Geschichte. Die beginnt damit, dass sich sein Vater verschuldet hat, und Yusuf, obwohl er mit einem Einser-Abi ganz groß hätte denken können, eine Banklehre beginnt. Er hofft, damit seinen Vater unterstützen zu können. Doch schnell findet er heraus, dass die Bank mehr vom Elend der Menschen profitiert, als davon, ihnen zu helfen. Also braucht er einen Plan B.

Ein bisschen mehr hätte man sich vom Streamingdienst des Senders, dem wir „Die Sopranos“, „Game Of Thrones“, „Succession“ oder „The Last Of Us“ verdanken, schon erhofft. „Banksters“, die erste deutsche Eigenproduktion von HBO Max, ist zwar ein gut gemachter Krimi, doch was die Story und die Inszenierung angeht, nicht außerordentlich originell.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Banksters“ will kein neues „The Wire“ sein, sondern taugt eher als HBO-Pendant zur Netflix-Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“. Auch Bernd Langes Sechsteiler vertraut darauf, dass Menschen, die nicht aus Habgier, sondern aus der Not heraus (oder aufgrund ihres jugendlichen Leichtsinns) zu Kriminellen werden und kreativ die Lücken im System finden, als Sympathieträger taugen. Auch hier wird auf das Beruht-auf-einer-wahren-Geschichte-Gütesiegel verweisen. Allerdings wird nicht klar, welcher reale Fall die Vorlage geliefert hat. „Banksters“ eifert auch ein bisschen der Heist-Movie-Serie „Haus des Geldes“ nach, ohne dabei mit der virtuosen Erzählweise der spanischen Netflix-Produktion mithalten zu können. Am besten ist die Serie sowieso dann, wenn es weniger um die Banküberfälle und mehr um Yusufs familiäres Umfeld geht – und der Krimi zum Sozialdrama wird. (HBO Max)