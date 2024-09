The Last Jaws – Der weiße Killer

Wenn Filme schon anhand von Strichzeichnungen bestimmter Szenen erkannt werden, haben ihre Schöpfer einiges richtig gemacht.

Das Motiv „Boat vs. Shark“ ist aus „Der weiße Hai“, „Zombie vs. Shark“ aus „Zombie Flesh Eaters“ – und „Helicopter vs. Shark“ eben aus „Great White“, hierzulande bekannt als „Der weiße Killer“, und zwar nicht spannender, aber unterhaltsamer inszeniert als der Haiangriff auf einen Hubschrauber aus dem weit teureren „Der weiße Hai 2“.

Hier beißt der springende Riesenfisch einem Mann, der sich an den Kufen eines Helikopters festhält, die Beine ab. Ssiehe oben auf dem Blu-ray-Cover.

Enzo G. Castellaris Film wurde gleich nach dem Start 1981 in den USA verboten, nachdem Universal, angeblich auch durch Steven Spielbergs Intervention, Plagiatsklage eingereicht hatte. Ein bemerkenswerter Vorgang. Lag Spielbergs Blockbuster doch bereits sechs Jahre zurück.

Ist „Der weiße Killer“ Trash? Durchaus. Aber die aus mangelnder Selbstironie geborene Leidenschaft, mit der sich Italiener amerikanische Schauplätze und Actionhelden ausdenken (der Küstenort heißt Port Harbor, Rollennamen lauten unter anderem Ron Hamer und Peter Benchley – Entschuldigung, Benton), verdient Anerkennung.

Der Gummihai sieht nicht besser aus als der von „Jaws“ und „Jaws 2“. Aber besser als der von „Jaws 3“ und „Jaws 4“. Wie Flipper guckt er vor jeder Tuchfühlung mit dem Menschen erst mal aus dem Wasser. Schaut mich an! Danach verbleibt die Fischattrappe meist aufrecht und ungesteuert. Treibt wie ein Korken im Meer.

Die Blu-ray-Extras waren vor dem Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Ob der 85-jährige Castellari einen Audiokommentar beisteuerte? Hauptdarsteller Vic Morrow hätte jedenfalls eine Würdigung verdient.

Er starb ein Jahr später bei einem Unfall. Bei den Dreharbeiten zum „Twilight Zone“-Film wurde er von den Rotorblättern eines Hubschraubers geköpft. Genau wie zwei Komparsen, sechs und sieben Jahre alt. (Blu-ray, Anolis Entertainment)