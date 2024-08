Drei Männer und eine Kapuzengestalt. Danny, Glen und Ben nehmen Abschied von ihrem Freund, Gitarristen und Co-Songwriter, auf dem Cover und musikalisch. Mark Sheehan war im April 2023 mit 46 Jahren ohne Vorwarnung gestorben. Auf Trauer-Events weinte die irische Band mit ihren Fans.

Das siebte Album sollte damit Energie in die Zukunft weisen, und „Both Ways“, erstes Ergebnis von Danny O’Do­no­ghues Not-Kooperation mit Top-Ten-Schreiber Steve Robson, bietet funkigen ­Drive – den Enthusiasmus von „Hall Of Fame“ oder „Super­heroes“ hat sie allerdings nicht. Diese zwölf Songs oszillieren tapfer zwischen Nachruf („Gone“) und Stadionhymne („At Your Feet“), Ballade („Sa­tel­lites“) und Radiopop („Be­fore You Go“). Der Schatten bleibt aber hörbar.