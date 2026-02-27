The Sheepdogs

„Keep Out Of The Storm“

Right On/Open (VÖ: 27.2.)

Wie von den Allmans: Classic Rock aus Kanada.

The Sheepdogs - Keep Out Of The Storm
von 
Zuletzt veröffentlichten die Sheepdogs zwei EPs, auf denen sie ihren Classic Rock in unterschiedliche Spielarten auffächerten. So verblüffend authentisch ist der Sound der Kanadier, dass man sie glatt für einen Vintage-Act halten könnte.

Man denkt hier an die Allman Brothers, Free, Thin Lizzy, auch an den Soul-Rock von Derek Trucks. Vor den Aufnahmen verließ der Schlagzeuger die Band, hier trommeln Kollegen und Studio-Cracks. Vielleicht haben die unterschiedlichen Groove-Auffassungen die Sheepdogs zusätzlich beflügelt. Schön sind auch die Ausfallschritte, etwa der T.-Rex-Glam-Boogie „Bad For Your Health“.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.

