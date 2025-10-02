Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Bitte alles über etwaige Rückkehrer vergessen, die vielleicht in Wembley gespielt haben. Das hier ist das wahre Comeback des Jahres! Nach ihrer Trennung 2022 kehrt die von Fred Perry angezogene Band in neuer Besetzung zurück, um allem Gewesenen noch einmal ein ganz eigenes Topping aufzusetzen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Jungs aus Watford drehen das Gesamtpaket an geschätzter britischer Kultur durch den Fleischwolf – von Clash und Jam über Elvis Costello bis hin zu Terry Hall –, um es dann zu überdramatisieren. Madness mit Feuer unterm Arsch! Und ja, selbst das Saxofon ist erträglich!

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.