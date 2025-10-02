The Spitfires
„MKII“
Bellevue Music (VÖ: 3.10.)
Ein famoses Comeback der Nu-Mods.
Empfehlungen der Redaktion
Bitte alles über etwaige Rückkehrer vergessen, die vielleicht in Wembley gespielt haben. Das hier ist das wahre Comeback des Jahres! Nach ihrer Trennung 2022 kehrt die von Fred Perry angezogene Band in neuer Besetzung zurück, um allem Gewesenen noch einmal ein ganz eigenes Topping aufzusetzen.
Die Jungs aus Watford drehen das Gesamtpaket an geschätzter britischer Kultur durch den Fleischwolf – von Clash und Jam über Elvis Costello bis hin zu Terry Hall –, um es dann zu überdramatisieren. Madness mit Feuer unterm Arsch! Und ja, selbst das Saxofon ist erträglich!
Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.
