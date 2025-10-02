The Spitfires

„MKII“

Bellevue Music (VÖ: 3.10.)

Ein famoses Comeback der Nu-Mods.

von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Bitte alles über etwaige Rückkehrer vergessen, die vielleicht in Wembley gespielt haben. Das hier ist das wahre Comeback des Jahres! Nach ihrer Trennung 2022 kehrt die von Fred Perry angezogene Band in neuer Besetzung zurück, um allem Gewesenen noch einmal ein ganz eigenes Topping aufzusetzen.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Die Jungs aus Watford drehen das Gesamtpaket an geschätzter britischer Kultur durch den Fleischwolf – von Clash und Jam über Elvis Costello bis hin zu Terry Hall –, um es dann zu überdramatisieren. Madness mit Feuer unterm Arsch! Und ja, selbst das Saxofon ist erträglich!

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.

Themen aus dem Artikel:
Terry Hall The Spitfires Review MKII Punk Elvis Costello Jam The Clash Madness