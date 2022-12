Damon Albarn zollt Terry Hall mit Cover Tribut: „Du hast mir die Welt bedeutet“

Vor zwei Tagen (19. Dezember) ist Terry Hall im Alter von nur 63 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Der für die Öffentlichkeit plötzliche Tod des Sängers der wegweisenden Skaband The Specials hat die britische Musikwelt erschüttert – so auch Damon Albarn.

Er schrieb auf Instagram: „Du hast mir die Welt bedeutet. Ich liebe dich.“ Dazu veröffentlichte er ein Video, in dem er eine kurze, melancholische Klavierversion des Specials-Stücks „Friday Night, Saturday Morning“ aus dem Jahre 1980 darbot. Sein US-amerikanischer Kollege Beck kommentierte den Beitrag mit den Worten „Wir lieben Terry“ und drei gebrochenen Herzen.

Ursprünglich ist der von Hall geschriebene Song 1981 als zweite B-Seite erschienen. Während die eigentliche Single „Ghost Town“ die Armut und den Verfall in den englischen Innenstädten brandmarkt, ist „Friday Night, Saturday Morning“ die hedonistische Kehrseite ein und derselben Medaille. In dem Lied wird der gewöhnliche Verlauf einer Freitagnacht im Leben eines Frühzwanzigers besungen – samt Diskothekenbesuch, Bargang und folgerichtig auch Trunkenheit. Hall muss sein Sujet bestens gekannt haben: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war er selbst gerade einmal 22 Jahre alt. Weil sich „Ghost Town“ drei Wochen an der Spitze der britischen Single-Charts hielt, wurde auch die B-Seite einer breiten Masse bekannt. Besonders die dritte und letzte Strophe berührt in Anbetracht des Todes ihres Verfassers.

„But two o’clock has come again

It’s time to leave this paradise

Hope the chip shop isn’t closed

Cos‘ their pies are really nice

I′ll eat in the taxi queue

Standing in someone else’s spew

Wish I had lipstick on my shirt

Instead of piss stains on my shoes“