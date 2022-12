Terry Hall: Horace Panter gibt Todesursache des Specials-Sängers bekannt

Foto: Universal. All rights reserved.

The Specials 2019

Horace Panter war in Coventry geblieben. Der Bassist arbeitete dort als Pädagoge an einer Art School, als The Specials nach 1981/82 für eine lange Zeit im „aufgelöst“-Zustand waren. Auch als sie sich später wieder neu formiert hatten und Konzerte gaben, blieb er im Lehrbetrieb. Das Interview zum 2019er-Album „Encore“ bestritt er zusammen mit Sänger Terry Hall. Die Beiden präsentierten sich als alte Kumpels. Ein eingespieltes Team.

Nun meldete sich Panter via Facebook, mit Hintergründen zur Krankheit von Hall – der Sänger verstarb am Sonntag (18.12.), seitdem wird über die Todesursache des 63-Jährigen gerätselt. Darin verkündete der Bassist auch, dass The Specials im Begriff waren, ein neues Album aufzunehmen. Dem Vernehmen nach eine Reggae-Platte.

Ergänzend zum offiziellen Statement der Band gab er in seiner Facebook-Erklärung vom 20. Dezember weitere Details bekannt:

Hall und Specials-Gitarrist Lynval Golding waren bereits auf dem Sprung, um Anfang November 2022 in Los Angeles ein Album aufzunehmen. Die Flüge gebucht; Studio und Unterkunft organisiert.

„Terry hatte eine musikalische Struktur für acht Tracks angelegt. Die Vorfreude war groß. Wir hatten uns mit unserem Keyboarder Nikolaj getroffen und herumgedaddelt; das war bereits im September. Dann schickte Terry eine Mail raus. Er würde mit einem Magen-Darm-Virus im Bett liegen und könnte die erste Woche der Vorproduktion nicht mitmachen. Wir dachten: Keine große Sache, alles um ne Woche nach hinten schieben und eben nicht vor dem 4. November abfliegen.“

In der Woche darauf, so Panter, wäre Hall weiterhin malad gewesen. Jetzt sogar im Krankenhaus.

Am 2. Oktober erhielt Panter einen Anruf vom Bandmanager Steve Blackwell, der ihm die traurige Mitteilung machen musste, dass bei Hall Krebs in der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert worden war, der sich mittlerweile auch auf die Leber ausgebreitet hatte.

„Das ist hart. Lebensbedrohlich ernst. Aufgrund der Sache mit der Bauchspeicheldrüse hat er auch Diabetes bekommen. Diese musste zuerst behandelt werden. Dann folgt Chemotherapie. Letztlich gab es nichts, was man tun konnte. Außer alles auf Eis legen. Terry wollte unbedingt, dass niemand davon erfährt. Falls jemand fragen sollte, war die Ansage: ‚Die Diabetes ist unter Kontrolle’“, so Panter in seiner Botschaft.

Und weiter:

„Die Chemo lief gut an: Doch vor März 2023 wären wir kaum in der Lage gewesen, weiter an der Platte zu arbeiten. Terry musste immer wieder wegen der Diabetes-Erkrankung ins Krankenhaus, auch um seine Schmerzen zu behandeln. Dann wird es still.“

Anfang Dezember hatte Hall „stark an Gewicht verloren“ und war „sehr gebrechlich“.

Panter schreibt weiterhin, dass Ian Broudie von den Lightning Seeds Hall im Krankenhaus besuchte und Blackwell darüber informierte, dass er besorgt sei, dass Hall „abgleitet“.

Am 15. Dezember fuhr Blackwell in die Klinik nach London, um Hall zu besuchen.

„Er rief mich auf der Rückfahrt an und sagte, es würde nicht gut aussehen. Fakt war: Terry liegt im Sterben“, so Panter. „Am nächsten Tag wurde er auf Morphium gesetzt und ist von da an weitgehend ohne Bewusstsein. Ich dachte, es wäre wohl das Beste, wenn ich ihn noch einmal besuchen würde. Doch seine Frau Lindy rät mir davon ab.“

„Sie hielt ihr Telefon an Terrys Ohr, damit seine Schwestern und Lynval sich verabschieden konnten. Auch ich sollte das am besten so machen. Also tat ich es. Es war hart!

„Terry starb am nächsten Abend, Sonntag, dem 18. Dezember, gegen halb sechs Uhr. Die Welt hat eine einzigartige Stimme verloren, und ich habe einen guten Freund verloren…“