Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Wahrscheinlich sind Mods die attraktivste popkulturelle Bewegung, die es je gab. Loafer, Vespas, Northern Soul. Paul Weller war ein Mod, seine Band The Jam eine Mod-Band im Sinne der frühen The Who. Die späten Jam-Aufnahmen weisen allerdings schon den Weg zum Style Council: Druckvolle R&B-Covers, Musik für dampfende Allnighter. Bloß fühlte sich Weller Anfang der 80er-Jahre durch das Power Trio zunehmend in seinen Möglichkeiten begrenzt.

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In Mick Talbot fand er einen Bruder im Geiste. Der ehemalige Dexys-Keyboarder fügte dem Soul die Cappuccino-Note hinzu: Klaviervignetten im Stil von Ramsey Lewis, Hammondorgel, Frankophilie. Auf ihrem Style-Council-Debüt durfte Talbot sich austoben, was in ein paar halb garen Instrumentals resultierte. Dazwischen große Weller-Songs: „The Whole Point Of No Return“, „You’re The Best Thing“ und vor allem „My Ever Changing Moods“, hier auch in der groovenden Band-Version, die dem Akustikstück weit überlegen ist.

Mit 91 Tracks auf 6 (!) CDs (inklusive zwei Dutzend Live- und BBCAufnahmen) ist vermutlich auch der härteste Fan überfordert; das Triple-Vinyl hingegen fokussiert auf „Café Bleu“, das Mini-Album „Introducing“ und ein paar 12inchund Demo-Versionen. Zudem stecken die drei Platten in einem schönen Trifold-Cover und FotoInnenhüllen. Die 1983/84 entstandenen Aufnahmen sind nicht alle gut gealtert, die Kaffeehaus-Jazzismen oder das von Tracey Thorn gesungene „Paris Match“ wirken in ihrem Manierismus heute putzig – im Gegensatz zu den ausformulierten, auf Wellers Songwriting-Fähigkeiten beruhenden Songs, die nichts an Kraft verloren haben. Ihren Höhepunkt sollten Style Council erst mit dem folgenden, zweiten Album, „Our Favourite Shop“ , erreichen. Hier, voilà, das Horsd’œuvre.