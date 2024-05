Zum Glück haben sich die Beatles noch vor den 80er-Jahren getrennt! Das findet Paul Weller. Laut des ehemaligen The-Jam-Frontmanns habe der Split der Gruppe historisch zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden. „Damals war ich am Boden zerstört, aber jetzt bin ich froh, dass sie es getan haben“, so Weller im Interview mit „Mojo“.

The Beatles als Synth-Pop-Band?

Zu seiner Aussage kommt Weller, da er vermutet, dass er sich in den 80er-Jahren vor einem der damaligen Ära zeitgemäßen Klang der Beatles gegruselt hätte. Er nimmt an, die Band hätte sich einem Stil gewidmet, mit dem er sich nur schwer hätte anfreunden können. „Stell dir vor, sie hätten in den 80er-Jahren Synth-Pop gemacht. Das wäre schockierend gewesen“, findet er.

Doch diese Vorstellung muss nicht rein der Fantasie überlassen bleiben. Ein Fan hilft Paul Wellers Imagination auf die Sprünge. So lädt ein Musiker auf YouTube eine Synth-Pop-Version von „Its Only Love“ der Beatles hoch.

Die Beatles im 80s-Synth-Pop-Style:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Paul Weller im Beatles-Fieber

Der Musiker macht kein Hehl daraus, dass die britische Rockband mit Abstand seine Lieblingskünstler waren. „Meine Mutter und mein Vater hatten alte Rock ‚n‘ Roll-Platten von Chuck Berry, Little Richard und Elvis, die ich sehr mochte, aber die Beatles… Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass sie die Welt für viele, viele Menschen verändert haben, mich eingeschlossen“, sagte er. „Sie ließen mich andere Möglichkeiten sehen. Sie brachten mich dazu, an andere Dinge in diesem Leben zu denken, dass es nicht nur diese kleine Stadt gab, dass es eine Welt jenseits der Stadtmauern gab, und ich wollte ein Teil davon sein, sehen und fühlen und leben. Die Beatles ermöglichten es normalen Menschen, das Leben zu entdecken … Menschen wie mir“, schwärmt er weiter.

Paul Weller veröffentlicht neues Album „66“

Wie der Musiker bereits im Februar angekündigt hatte, wird er am 24. Mai sein 17. Soloalbum rausbringen. Die LP namens „66“ erscheint einen Tag vor seinem 66. Geburtstag. Wie auch auf seinen bisherigen Platten will Paul Weller mit seinem kommenden Projekt beweisen, dass er gleichzeitig neue Welten und Grenzen austesten und seinen Werten treu bleiben kann. Alles in allem soll der Tonträger etwas ruhiger und in sich gekehrter sein. Der Musiker selbst hat erklärt, wie er beim Schreiben seiner Longplayer vorgeht: „Ich denke nicht: ‚Was habe ich auf dem letzten Album gemacht?‘ oder ‚Was habe ich vor 20, 30, 40 Jahren gemacht.‘ Daran bin ich nicht interessiert. Es geht nur darum, was ich jetzt mache“, teilt Weller bei Instagram mit.