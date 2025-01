Sehnsucht, Drogen und Herzschmerz – manche Dinge ändern sich nie, das gilt für Abel Tesfaye seit zehn Jahren. Mit „Hurry Up Tomorrow“ vollendet der kanadische Künstler nun lang ersehnt seine Albumtrilogie. Eingeläutet wird das 90-minütige Album natürlich mit mystischem 80er-Jahre-Sound – darauf folgen The Weeknd-codierte Klänge, aber auch Überraschungen wie Latin-Beat und Gospelgesang.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf komplexe und vielschichtige Weise begibt sich das Album in ein musikalisches Universum, in dem bereits Songs in sich alte als auch neue Welten bergen. Das bleibt nicht unbeeinflusst von Features wie Lana Del Rey, Travis Scott, Florence + The Machine und Anitta. Abschließend singt Tesfaye, vielleicht ein letztes Mal als The Weeknd: „Now I’m ready for the end.”

– Mia Mödlhammer