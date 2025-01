Alle lieben Victoria Canal! Nicht nur Chris Martin von Coldplay, der ein bisschen zum Mentor der in Spanien aufgewachsenen und in London lebenden US-Amerikanerin wurde. Mit diesem Album wird ihre Fangemeinde schnell wachsen – hat sie doch die Suche nach sich selbst und einer eigenen Stimme erfolgreich abgeschlossen.

Diese brilliert durch eine Glockenklarheit, die sie von ihren Kolleginnen absetzt, die ebenfalls zwischen Indie-Pop und Mainstream hin und her spazieren. Victoria nimmt einen sofort in Zwangshaft, ob mit dem sonnendurchtränkten „June Baby“ (geschrieben mit Ross MacDonald von The 1975) oder dem kubanischen Knistern „California Sober“. Es darf auch mal ein Breakbeat dazwischen sein. Immer anders, immer gut.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 1/25.