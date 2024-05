Conor O’Brien kultiviert auf „That Golden Time“ die Gesellschaftsdiagnose am empathisch beleuchteten Exempel des strauchelnden Individuums. Mit gewohnt introvertierter, kauzig-zaudernder Stimme zeigt er sich auf seinem sechsten Album verletzlicher, gleichzeitig resoluter und resilienter als je zuvor. Die zehn Songs (herausragend: „I Want What I Don’t Need“) hat er zu Hause eingespielt und selbst produziert, dazu Gastmusiker:innen eingeladen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Psychedelisch-Kaleidoskopische von „Fever Dreams“ (2021) blitzt nur noch selten auf, der Ire priorisiert sein Folk-Faible: Klampfe und Klavier, garniert mit Streichern, Pedal-Steel-Gitarre und Bouzouki. Arrangements, die nie opulent werden müssen, um grandios zu klingen.