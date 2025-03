The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Man könnte Wochen und Monate damit verbringen, die Fülle der Geschichten, die Will Stratton auf „Points Of Origin“ erzählt, vollständig zu ergründen. In jeder Zeile dieser zehn Songs steckt eine ganze Welt, mit all ihren Wunden und Wundern; mit dem individuellen Wahnsinn einer Biografie, die immer auch andere Lebenswege touchiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Lieder des US-Singer-Songwriters sind warmherzig und empathisch, dabei auf berührende Weise ungeschönt, mit maßgeschneiderten Kulissen aus Americana und Folk. Pedal-Steel, Streicher, leises Saxofon, Klaviertupfer, Mandoline und auch auf seinem achten Album wieder die Nick-Drake-Akustikgitarre untermalen sanft, fordern aber nie die Protagonistenrolle.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 3/25.