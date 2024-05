Richie Sambora verbrachte drei Jahrzehnte als Leadgitarrist und Co-Sänger bei Bon Jovi, bevor er sich 2013 entschied, die Band zu verlassen, um sich seiner damals 16-jährigen Tochter Ava zu widmen. Seine Entscheidung, ausgestiegen zu sein, bereue er nicht. Allerdings gibt es da etwas, dass der 64-Jährige gerne anders gemacht hätte: „Ich wäre wahrscheinlich noch früher gegangen“, so Sambora.

Bon Jovi fühlte sich an wie ein Soloprojekt

Wie Richie Sambora nun in der „Allison Hagendorf Show“ erzählte, haben Jon Bon Jovi und er unterschiedliche Vorstellungen von der Band gehabt. Das sei auch der Grund gewesen, warum er die Gruppe mittlerweile lieber früher verlassen hätte: „Ich wäre vielleicht schon ein paar Alben früher ausgestiegen, weil ich glaube, dass Jon [Bon Jovi] sich in eine Richtung bewegt hat, in der er nicht wirklich Teil einer echten Band sein wollte“, so Sambora im Interview. So sollen die Vorbilder des Frontmanns eher Bruce Springsteen oder Rick Springfield gewesen sein, nicht etwa ein Kollektiv. Der Gitarrist habe zu Jon Bon Jovi gesagt: „Komm schon man, lass mich rein. Wir müssen das tun. Wir müssen das zu einer Bandsituation machen, wenn wir den Planeten erobern wollen.“

Neue Doku: Sambora ist „mit vielen Dingen nicht einverstanden“

Am 26. April erschien auf Hulu eine Dokumentation über Bon Jovi. „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“ erzählt die Geschichte der Rocker, zeigt noch nie zuvor gesehene Fotos und unveröffentlichte Archivaufnahmen. Doch Ex-Mitglied Richie Sambora ist kein Fan der neuen Serie. So sagt er: „Ich bin mit vielen Dingen nicht einverstanden, aber ich bin nicht wirklich erschüttert.“ Die Dokumentation sei vor allem aus der Sichtweise Jon Bon Jovis erzählt worden und ist demnach unvollständig. Auf die Frage der Moderatorin hin, was er an der neuen Serie ändern würde, lacht er. „Alles“, heißt es. „Es gibt eine Sache, die fehlt, und das ist alles. Wie ich schon sagte, für mich ist diese Serie einfach nur Jons Baby.“

Mit den neusten Aussagen scheint Sambora die aufgekeimten Gerüchte um ein mögliches Comeback wieder zunichtegemacht zu haben. Im November 2023 hat er sich noch wohlwollender gegenüber eines möglichen Comebacks geäußert: „Also ja, es könnte definitiv passieren. Es ist nur die Frage, wann jeder bereit ist, es zu tun. Es wird ein großes, massives Unterfangen sein“, erklärte der Gitarrist gegenüber „People“.