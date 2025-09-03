Richter: Trump nutzt Militär illegal als „Nationale Polizeitruppe“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Während US-Präsident Donald Trump weiterhin droht, Bundestruppen nach Chicago zu entsenden, um seine Machtausweitung in prominenten demokratisch regierten Städten voranzutreiben, hat ein Bundesrichter entschieden, dass sein Einsatz des Militärs in Los Angeles im Juni gegen den Posse-Comitatus-Act verstieß.

Bundesrichter verurteilt Vorgehen

Am Dienstag urteilte Charles Breyer, Richter am Northern District of California, dass die Trump-Regierung „gegen den Posse-Comitatus-Act verstoßen“ habe. Dieses Gesetz verbietet den Einsatz des US-Militärs als Mittel zur Durchsetzung des zivilen Rechts. Hunderte Mitglieder der Nationalgarde und später auch US-Marines waren nach Los Angeles entsandt worden, um gegen Proteste vorzugehen, die sich gegen Razzien und Festnahmen der Einwanderungsbehörde ICE richteten.

„Der Kongress hat 1878 klar Stellung bezogen, als er den Posse-Comitatus-Act verabschiedete und den Einsatz des US-Militärs zur Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts verbot“, schrieb Breyer. „Es gab tatsächlich Proteste in Los Angeles, und einige Personen verübten Gewalt. Aber es gab keine Rebellion, und die zivile Polizei war nicht außerstande, auf die Proteste zu reagieren und das Recht durchzusetzen … Kurz gesagt: Die Beklagten haben gegen den Posse-Comitatus-Act verstoßen.“

Breyer fügte hinzu, dass Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth „ihre Absicht erklärt haben, Nationalgardisten in anderen Städten des Landes in den Bundesdienst zu rufen — darunter Oakland und San Francisco, hier im Northern District of California — und damit eine nationale Polizeitruppe mit dem Präsidenten als deren Chef zu schaffen.“

Wenige Stunden vor der Urteilsverkündung hatte Trump auf Truth Social angedeutet, er wolle seine Maßnahmen gegen demokratisch regierte Städte — bislang Los Angeles und Washington, D.C. — in Chicago fortsetzen.

Drohungen gegen Chicago

„Chicago ist bei weitem die schlimmste und gefährlichste Stadt der Welt. Gouverneur Pritzker braucht dringend Hilfe, er weiß es nur noch nicht. Ich werde das Verbrechensproblem schnell lösen, so wie ich es in D.C. getan habe. Chicago wird wieder sicher sein, und zwar bald“, schrieb der Präsident.

Die Ankündigung folgte auf ein besonders gewalttätiges Labor-Day-Wochenende in Chicago, bei dem 54 Menschen angeschossen wurden.

Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, wies jede Form von Einmischung durch die Bundesregierung zurück. „Niemand aus der Regierung — weder der Präsident noch jemand unter ihm — hat irgendjemanden in meiner Verwaltung oder mich kontaktiert. Es ist also klar, dass sie im Geheimen planen — nun, es wäre eine Invasion mit US-Truppen, falls sie es tatsächlich tun“, sagte er am Sonntag bei Face The Nation auf CBS.

„Wir hoffen, dass sie keine Truppen zusammen mit ICE entsenden“, fügte Pritzker hinzu. „Falls doch, landen sie ziemlich schnell vor Gericht, denn das ist illegal.“

Mit dem Urteil Breyers gegen die Trump-Regierung können Pritzker und andere demokratische Bundesstaaten, die Trumps Versuch einer Übernahme lokaler Polizeibefugnisse anfechten wollen, mit weiteren günstigen Entscheidungen vor Gericht rechnen.