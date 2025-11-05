Trump, Macht und der 5. November: Warum diese Linie zählt

Das ist ein tiefer Schnitt. Es gibt einen Solo-Track von John Lennon namens „Remember“ aus dem Album „Plastic Ono Band“. Er endet mit dem Schrei: „Remember the 5th of November!“ (Erinnert euch an den 5. November!), gefolgt von einer Explosion.

Es war ein Verweis auf den Guy-Fawkes-Day, der an einen berüchtigten Plan erinnert, das britische Parlament im Jahr 1605 in die Luft zu sprengen. Ein Versuch, der damit endete, dass der Kopf des Täters auf einem Pfahl aufgespießt wurde.

Doch nach den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr hat dieser Satz eine andere Bedeutung bekommen. Am 5. November 2024 belohnte Amerika einen Mann, der versuchte, unser Regierungssystem zu sprengen, indem er Wahl-Lügen verbreitete, die zu einem Angriff auf unsere Hauptstadt führten.

Aus historischer Perspektive wirkt das wie ein Akt nationaler Selbstzerstörung. Genau deshalb müssen wir Feuerwehrleute statt Brandstifter sein, um den Folgen entgegenzuwirken.

Die amerikanische Demokratie auf dem Prüfstand

Die amerikanische Demokratie ist ein Sonderfall. Sie ist die älteste große Demokratie der Welt und die erste Nation, die auf einer Idee gegründet wurde – nicht auf einer Stammesidentität. Wir waren stets unvollkommene Menschen, die daran arbeiteten, eine perfektere Union zu schaffen.

Im Zentrum dieses Ideals stand Abraham Lincolns Mahnung, dass „Recht Macht schafft“. Der Satz ist so schlicht, dass wir oft seine revolutionäre Bedeutung übersehen: dass das Gesetz des Dschungels in einer zivilisierten Gesellschaft durch Rechtsstaatlichkeit ersetzt werden kann.

Im Kern ist der Trumpismus die Überzeugung, dass Macht Recht schafft. Geld und Einfluss sind seine Währung, nicht der Grundsatz, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Für seine Anhänger ist das berauschend. Es bestärkt ihre schlimmsten Impulse. Das lange unterdrückte Gesetz des Dschungels, das von der liberalen Ordnung gezähmt schien, ist nun entfesselt.

Die Warnungen waren da

Wir können nicht behaupten, wir seien nicht gewarnt worden. Die Meinungsseite der „New York Times“ schrieb vor den Wahlen 2024 treffend:

„Donald Trump sagt, er werde seine Feinde strafrechtlich verfolgen, Massenabschiebungen anordnen, Soldaten gegen Bürger einsetzen, Verbündete im Stich lassen und mit Katastrophen Politik machen. Glauben Sie ihm.“

All das ist eingetreten. Trumps Wähler mögen geglaubt haben, sie stimmten für niedrigere Lebenshaltungskosten, weniger Staatsverschuldung oder gegen eine Identitätspolitik, die ihnen wie ein Angriff auf den gesunden Menschenverstand erschien. Stattdessen bekamen sie Zölle, beispiellose Korruption und einen Angriff auf die Verfassung – während Schulden und Preise weiter steigen und langjährige Verbündete sich im Handel China zuwenden.

Die Freude der Autokraten

Niemand freut sich darüber mehr als autoritäre Führer weltweit. Sie sahen die liberale Demokratie schon immer als unerträgliche Heuchelei. Nun haben sie einen amerikanischen Präsidenten, der genauso denkt wie sie – der glaubt, der Zweck heilige immer die Mittel. Damit zeigt sich: Wir unterliegen denselben Kräften aus Angst und Gier, die im Lauf der Geschichte Demagogen an die Macht gebracht haben. Trump ist gelungen, was ihnen verwehrt blieb: die Idee der amerikanischen Ausnahmestellung in den Augen der Welt zu diskreditieren.

Amerika wurde groß, weil es sich – wenn auch unvollkommen – für das Recht statt die Macht entschied. Unsere Verfassung, unser Bekenntnis zu demokratischen Idealen, freien Märkten und freien Menschen machen uns außergewöhnlich. Wer diese Prinzipien aufgibt, stellt keine Größe wieder her – er beschleunigt den Niedergang.

Die Gefahr der Gegenreaktion

Hier liegt die größere Gefahr. Der politischen Versuchung zu widerstehen, eine gleichwertige und entgegengesetzte Reaktion zu verfolgen, wird schwierig. Es besteht zweifellos die Notwendigkeit, die Exzesse der Trump-Regierung rückgängig zu machen. Doch künftig müssen entschlossene Maßnahmen ergriffen werden, um die beschädigten Leitplanken der Demokratie wieder aufzubauen.

Ein positiver Widerstand

Die Antwort darauf muss ein positiver, patriotischer und integrativer Widerstand sein. Er wird die Mitte unserer Politik und Wirtschaft wiederherstellen, marktbasierte Lösungen für die Krise der Bezahlbarkeit fördern und Einwanderungsreformen vorantreiben, die Grenzen sichern, legale Zuwanderung erleichtern und den Wert der Assimilation erneuern.

Er wird politische Bildung ausbauen und eine neue Vision des nationalen Dienstes entwickeln. Ebenso braucht es Reformen, die die Macht der Exekutive begrenzen, sowie eine föderale Lösung für die eskalierenden Konflikte um die Wahlkreisneueinteilung, die durch Trump beschleunigt wurden und die Zahl der Wechselwahlbezirke drastisch verringert haben.

Also ja – denken Sie an den 5. November. Reagieren Sie darauf nicht mit Erschöpfung oder Verzweiflung, sondern mit klarer Entschlossenheit, etwas Wertvolles aus den Trümmern zu retten. Denn die richtige Antwort auf den 5. November ist eine rebellische Konzentration auf die wahre Bedeutung des 4. Juli – eine Ablehnung der Herrschaft der Könige, die Generationen freiheitsliebender Einwanderer, darunter John Lennon, überhaupt erst hierher gebracht hat.