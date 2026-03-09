Nach Schüssen auf Rihannas Haus: Das ist der Stand

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Eine Frau wurde am Sonntag festgenommen, nachdem sie angeblich mehrere Schüsse auf das Haus von Rihanna und A$AP Rocky in Beverly Hills abgefeuert hatte, wie die Los Angeles Times berichtet. Rihanna befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls zu Hause. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Ein Sprecher der Polizei von Los Angeles teilte mit, dass Beamte gegen 13:21 Uhr auf Meldungen über Schüsse reagierten und eine 30-jährige Tatverdächtige in Gewahrsam nahmen.

Eine Sprecherin von Rihanna reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage des ROLLING STONE.

Mindestens zehn Schüsse

Laut Polizei feuerte die Verdächtige aus ihrem Auto heraus mehrere Schüsse auf das Haus des Paares ab. Mindestens eine Kugel durchschlug die Hauswand. Die Los Angeles Times berichtet, dass ein Funkspruch vom Tatort mindestens „10 Schüsse“ erwähnte, die von einem Fahrzeug gegenüber dem Eingangstor des Anwesens abgegeben wurden.

Ein Motiv für die Schießerei ist bislang unbekannt. Unklar ist auch, ob sich zum Tatzeitpunkt neben Rihanna weitere Personen im Haus aufhielten – darunter A$AP Rocky oder die gemeinsamen Kinder.

Rihanna postet Beweis: Sie nimmt wirklich Musik auf

Rihanna, die nach eigener Aussage an ihrem ersten neuen Album seit einem Jahrzehnt arbeitet, hat nun handfesten Beweis geliefert, dass sie wirklich im Recording Studio ist. Die Sängerin teilte ein 80-sekündiges Instagram-Reel mit dem Titel „A Night in the Life“, das einen nächtlichen – oder vielmehr frühmorgendlichen – Studiobesuch dokumentiert.

Das Video beginnt damit, wie sie an einem Meeting für ihre Lingerie-Brand teilnimmt (das gesamte Reel ist mit „commercial break“ untertitelt), Designs begutachtet (einige davon unscharf gemacht, damit niemand sie abkupfern kann), Platten signiert und um halb zwei Uhr morgens in einen Lachanfall verfällt.

Kurz vor 2 Uhr nachts kündigt Rihanna an, ins Studio fahren zu müssen, um ein bisschen mehr von ihrem kommenden, noch offiziell nicht angekündigten neunten Album aufzunehmen – danach muss sie noch ein Mardi-Gras-Kostüm für ihren Sohn basteln. „Längster Tag ever“, sagt sie zu ihren Mitarbeitern, die um 2 Uhr nachts noch im Büro sind.

Studioarbeit bis 5 Uhr morgens

Rihanna trifft dann ihr Studio-Team, mit dem sie bis 5:05 Uhr morgens aufnimmt – wobei sie in diesem Teil des Clips keinen Ton preisgibt. „Wir sollten mal einen Kaffee trinken, uns besser kennenlernen“, sagt Rihanna. Um 10 Minuten vor 7 Uhr morgens beginnen dann die „Mom duties“, zu denen das Basteln und Vorführen des Mardi-Gras-Kostüms gehören. Der Zeitstempel blendet irgendwann aus – vermutlich weil der Kameramann in ein Kissen gekippt ist.

Obwohl Rihanna bislang noch keine Musik von dem Album geteilt hat, das sie gerade aufnimmt, war sie in dem Jahrzehnt seit der Veröffentlichung von „Anti“ alles andere als untätig. Sie veröffentlichte die Single „Lift Me Up“ aus „Black Panther: Wakanda Forever“, trat bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2023 auf und sprach in der neuesten „Schlümpfe“-Verfilmung Schlumpfine. All das und noch mehr zeigt die ROLLING-STONE-Chronik von allem, was sie in der Zeit ohne neues Album auf die Beine gestellt hat.