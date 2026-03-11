Schusswaffenangriff auf Rihannas Haus: Verdächtige wegen versuchten Mordes und Körperverletzung angeklagt

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Die 35-jährige Ivanna Lisette Ortiz wurde am Dienstag im Zusammenhang mit einem Schusswaffenangriff auf Rihannas Anwesen im Großraum Beverly Hills strafrechtlich angeklagt, wie die „Los Angeles Times“ berichtet.

Der Frau aus Florida werden eine Zählung versuchten Mordes, neun Zählungen von Körperverletzung mit einer Schusswaffe, zwei Zählungen von Schüssen auf ein bewohntes Gebäude sowie eine Zählung von Schüssen auf ein Kraftfahrzeug zur Last gelegt – so die Gerichtsunterlagen. Ortiz hat bislang kein Schuldbekenntnis abgegeben; ihr Arraignment ist für den 26. März angesetzt.

Am Sonntag, dem 8. März, wurden mindestens „10 Schüsse“ auf Rihannas Haus abgefeuert, so die Times. Die Schüsse sollen angeblich aus einem weißen Tesla heraus abgegeben worden sein, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte, und mindestens eine Kugel durchdrang die Hauswand. NBC News berichtete, dass das Eingangstor zu Rihannas Grundstück Einschusslöcher aufwies. Ortiz soll bei dem Angriff ein AR-15-ähnliches Gewehr verwendet haben.

Rihanna und Familie unverletzt

Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich Rihanna, ihr Partner A$AP Rocky und ihre drei Kinder im Haus; alle blieben körperlich unverletzt. Es gibt auch keinen bekannten Zusammenhang zwischen Ortiz und Rihanna oder A$AP Rocky.

Ortiz‘ Eintrag in der Häftlingsdatenbank des Sheriff of Los Angeles County beschreibt sie als blond mit braunen Augen. Die zugelassene Sprachtherapeutin hat Verhaftungseinträge in Orlando und Orange County, Florida. Diese Verhaftungen stehen im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren aus dem Jahr 2013, dem Verdacht auf Fahrlässigkeit im Straßenverkehr im Jahr 2021 sowie dem Verdacht auf häusliche Gewalt und Körperverletzung im Jahr 2023. NBC News berichtete zuvor, dass Ortiz‘ Social-Media-Profile sie als gebürtige Illinoiserin ausweisen, sie aber mittlerweile in Orlando wohnt.

Im Zuge der Berichterstattung über den Angriff veröffentlichte der New York Post beunruhigende Social-Media-Posts, die Ortiz zuzuordnen scheinen. In mehreren Posts wendete sich die Verdächtige direkt an Rihanna. Ein X-Post vom 23. Februar lautet: „@badgalriri – Bist du da? Ich habe nämlich darauf gewartet, dass du, du AIDS-Stirnglatzen-Scheiße, mich direkt ansprichst, anstatt hinter meinem Rücken so zu tun, als würdest du mit mir reden, wenn ich gar nicht dabei bin.“

Kaution auf über zehn Millionen Dollar festgesetzt

Ein Motiv für den Angriff ist weiterhin unklar. Laut Gefängnisunterlagen wurde Ortiz‘ Kaution auf 10,225 Millionen Dollar festgesetzt.