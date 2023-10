Ringo Starr über neuen KI-Beatles-Song: „Es war, als würde John Lennon bei uns sein“

Für den Schlagzeuger Ringo Starr war die Aufnahme des kommenden, offiziell letzten Beatles-Songs „Now And Then“ eine emotionale Erfahrung. Gemeinsam mit Paul McCartney hat er einen Beatles-Track entstehen lassen, bei dem die Stimme von John Lennon durch eine Künstliche Intelligenz nachempfunden wurde. Der Track erscheint am 02. November.

Die Idee zu „Now And Then“ stammt noch von dem verstorbenen John Lennon. Er machte damals eine Aufnahme mit Klavier und Gesang, die seine Witwe Yoko Ono nach seinem Tod den verbliebenen Band-Mitgliedern vermachte. Diese versuchten die Aufnahmen durch Neue zu ergänzen, scheiterten jedoch zuerst daran, dass man Gesang und Klavier auf dem Tonband nicht klar trennen konnte und dadurch keinen guten Mix erzeugen konnte. Letztendlich schafften sie es dann aber doch durch modernere Technologien, die Stimme des Sängers zu trennen und mit der Aufnahme weiter zu arbeiten.

„Es war sehr emotional“

Ringo Starr erzählt via „Music News“ wie es war, den Song aufzunehmen: „Er war so nah wie nie zuvor. Als würden wir ihn [John Lennon, Anm. d. Red.] bei uns im Raum haben. Daher war es für uns alle sehr emotional.“ Auch Paul McCartney äußerte sich zum Stück und sagte, John Lennons Stimme sei unfassbar klar auf den Aufnahmen.

Bereits einen Tag vor dem Release des Songs, am 01. November 2023, feiert ein zwölfminütiger Dokumentarfilm mit dem Titel „Now And Then – The Last Beatles Song“ auf YouTube Premiere. Einen Teaser dafür gibt es jetzt schon:

Darüber hinaus werden die Beatles am 10. November neue, erweiterte Ausgaben von „1962-1966 (Das rote Album)“ und „1967-1970 (Das blaue Album)“ veröffentlichen, gemischt in Stereo und Dolby. Mehr Infos dazu, gibt es hier.