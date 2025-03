Ringo Starr zieht live wieder alle Register

1971 rief Ringo Starr in seiner Single „It Don’t Come Easy“ zu Frieden und Einheit auf. Die Platte schaffte es auf die Setlist für seine Auftritte im Ryman Auditorium in Nashville im Januar, die zugunsten des Amerikanischen Roten Kreuzes und der von den jüngsten Waldbränden betroffenen Einwohner von Los Angeles stattfanden. „Bitte denkt daran, dass wir den Frieden selbst schaffen“, singt Ringo Starr im Trailer zu Ringo & Friends at the Ryman, dem zweistündigen Special, das CBS am Montag, dem 10. März, ausstrahlt.

„Es ist immer aufregend, im Ryman zu spielen, und dieses Mal machen wir Country!“, teilte Starr in einer Erklärung mit. „T Bone [Burnett, Produzent] hat eine großartige Show auf die Beine gestellt. Es waren zwei Abende voller Frieden, Liebe und Country-Musik.“

Starr ließ sich bei der zweitägigen Veranstaltung von einer Reihe von Country-Größen begleiten. Er stand mit Sheryl Crow, Rodney Crowell, Mickey Guyton, Emmylou Harris, Sarah Jarosz, Jamey Johnson, Brenda Lee, Larkin Poe, Billy Strings, Molly Tuttle, The War und Treaty sowie Jack White auf der Bühne. Auch Solokünstler betraten die Bühne. Darunter White mit „Don’t Pass Me By“ und Tuttle mit „Octopus’s Garden“.

„Ringo Starr war schon immer Country“

„Es gibt niemanden auf der Welt, der mehr Wohlwollen erzeugt hat als Ringo Starr. Und das sage ich ohne Übertreibung“, so Burnett. „Am 14. und 15. Januar kam eine außergewöhnliche Gruppe von Künstlern zusammen, um im Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee, zu zeigen, dass Ringo schon Countrymusik gesungen und gespielt hat, bevor er zu den Beatles kam. Und viele, wenn nicht sogar die meisten seiner Aufnahmen mit dieser Band Countrysongs waren.“