Sebastian Marino: Gitarrist von Overkill und Anvil mit 57 gestorben

Sebastian Marino, Gitarrist von Overkill und Anvil, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Das bestätigt der Anvil-Sänger und Gitarrist Steve „Lips“ Kudlow in einer Nachricht auf Twitter:

„Beileid an die Familie und Freunde meines Freundes Sebastian Marino. Seby war ein lieber Freund und ich werde ihn sehr vermissen!! Worth the Weight war ein ganz besonderes Anvil-Album und es wird Seby für immer in unserer Geschichte am Leben erhalten! RIP SEBASTIAN MARINO.“

Condolences to my friend Sebastian Marino’s family and friends. Seby was a dear friend and I will miss him profoundly!! Worth the Weight was an extremely special Anvil album and it will keep Seby alive through our history forever! RIP SEBASTIAN MARINO — LIPS ANVIL (@LIPSANVIL) January 1, 2023

In einer gemeinsamen Nachricht reagierten Overkill später: „Schweren Herzens trauern wir um unseren guten Freund und großartigen Musiker Sebastian Marino. Seb war sowohl im Studio als auch auf der Bühne eine Bereicherung für die 3 Veröffentlichungen, die er mit uns gemacht hat. Die Musikwelt hat einen der Guten verloren.“

It’s with heavy hearts that we mourn the passing of our good friend & great musician, Sebastian Marino.

Seb was an asset in the studio as well as on the stage for the 3 releases he did with us.

The music world has lost one of the good ones. https://t.co/3A8LI0hiUv — OVERKILL (@OverkillBand) January 2, 2023

Den Berichten von Bruce Pilato zufolge, einer von Marinos Mitarbeitern, verstarb der Musiker „plötzlich“, nachdem er am 31. Dezember ins Krankenhaus eingeliefert worden war, als er an einem Tontechniker-Job in Florida arbeitete. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Marino war zwischen 1989 und 1995 Mitglied der kanadischen Metal-Band Anvil und spielte 1991 auf ihrem Album „Worth The Weight“. Anschließend schloss er sich 1995 der in New Jersey gegründeten Thrash-Gruppe Overkill an und blieb bis 1999 bei ihnen.