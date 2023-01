Metallica: „Enter Sandman“ erreicht eine Milliarde Spotify-Streams

Foto: Getty Images for P+ and MTV, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Mit „Enter Sandman“ haben Metallica, erstmalig seit Bandgründung 1981, mit einem ihrer Songs die Marke von einer Milliarde Streams auf Spotify überschritten. Das ist vor allem in der Rockwelt eine Ausnahmeerscheinung, da dort die Zahl der Lieder, die diesen Wert erreicht haben, bislang verhältnismäßig gering ist.

Vor wenigen Monaten hat die Gruppe mit „Lux Æterna“ die erste Single des im April erscheinenden Albums „72 Seasons“ veröffentlicht, mit dem sie außerdem auf Tour gehen werden.

Empfehlung der Redaktion Metallica warnen vor Fake-Livestreams, Ticket-Betrug und ominösen Gewinnspielen

„Enter Sandman“ als der kitschigste aller Metallica-Songs?

Das Stück ist 1991 auf „Metallica“ erschienen, das aufgrund seines schwarzen Artworks auch als „Black Album“ betitelt wird. Der Song erreichte Platz 10 der „Billboard Mainstream Rock Charts“ und schaffte es auf Platz 16 der „Billboard Hot 100“.

Im Rückblick erklärte Jason Newsted, der von 1986 bis 2001 Metallica-Bassist war, dass er den Song als „irgendwie kitschig“ empfand. Dennoch gab er zu, dass seine Wirkung auf die Band und die Musikwelt nicht zu leugnen sei: „Unser sanftester Song aller Zeiten riss die größten Mauern ein, damit unsere härtesten Stücke in die Welt eindringen konnten. Er war in einer Woche in 35 Ländern, von denen wir in sieben nicht einmal gewesen waren, die Nummer 1? Alter, so etwas passiert einer Band nicht, die die meiste Zeit nur ‚Stirb! Stirb!‘ singt.“

Das Musikvideo zum „Kitsch-Werk“ gibt es hier:

Milliarde um Milliarde: Diese Stücke haben es außerdem geschafft

Metallica reiht sich nun im Club der Eine-Milliarde-Spotify-Streams in die Riege folgender Rock- und Metal-Acts ein: AC/DC („Highway to Hell“, „Back in Black“, „Thunderstruck“), Arctic Monkeys („Do I Wanna Know?“), Bon Jovi („Livin‘ on a Prayer“), Fleetwood Mac („Dreams“), Journey („Don’t Stop Believin’“), Linkin Park („In the End“ und „Numb“), Lynyrd Skynyrd („Sweet Home Alabama“), Maneskin („Beggin’“), Nirvana („Smells Like Teen Spirit“), Oasis („Wonderwall“), Panic! at the Disco („High Hopes“), Queen („Bohemian Rhapsody“, „Don’t Stop Me Now“, „Another One Bites the Dust“ und „Under Pressure“), Radiohead („Creep“), Red Hot Chili Peppers („Under the Bridge“ und „Californication“), The Killers („Mr. Brightside“), The Police („Every Breath You Take“), The White Stripes („Seven Nation Army“) und Twenty One Pilots („Stressed Out“, „Ride“ und „Heathens“).

Metallica dieses Jahr live

Im Mai geben die Musiker vier Konzerte in Deutschland. Für die beiden Auftritte in München sind noch 2-Tages-Tickets erhältlich. Hier die Tourdaten für Deutschland im Überblick:

24.05.2024 München Olympiastadion*

26.05.2024 München Olympiastadion**

26.05.2024 München Olympiastadion** 26.05.2023 Hamburg Volksparkstadion* (ausverkauft)

28.05.2023 Hamburg Volksparkstadion** (ausverkauft)

*Support Show 1: Architects und Mammut WVH

**Support Show 2: Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills

Das „Black Album“ samt „Enter Sandman“ gibt es hier zu hören: