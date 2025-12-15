Rob Reiner und Ehefrau tot: Wer war Michele Singer?

Der Kult-Regisseur Rob Reiner („Stand By Me“, „Harry & Sally“) und seine Frau Michele sind tot in ihrem Anwesen in Los Angeles aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordverdachts, weitere Details wurden zunächst aber nicht bekannt.

Reiner ist bekannt durch eine sagenhafte Reihe an erfolgreichen Filmen in den 80er Jahren, von „This Is Spinal Tap“ bis „Misery“. Aber wer ist seine Frau Michele Singer?

Michelle Singer: Fotografin, Produzentin, Philantropin

Singer begann ihre Karriere als Fotografin. Viele kennen das Buch, wissen aber nicht, dass das Bild auf dem Cover von ihr stammt: Singer gestaltete das Cover zu „The Art of the Deal“ von Donald Trump. Sie war insbesondere im Umfeld von Filmsets und Prominenten unterwegs, lichtete Stars bei Premieren und Galas ab.

Hollywood wurde zu ihrem Zuhause. Nach ersten Erfahrungen als Location-Fotografin entwickelte sie Musikvideos. Für Reiners „Misery“ war sie in der Produktionsabteilung und wird von der Filmdatenbank ImdB als „Special Photographer“ geführt.

In den letzten Jahren arbeitete Singer auch als Produzentin. Sie entwickelte Reiners Film „Shock And Awe“ (2017), eine Dokumentation über den Komiker und Filmemacher Albert Brooks („Defending My Life“, 2023), einen dokumentarischen Film über christlichen Nationalismus in den USA („God & Country“, 2023) und auch Reiners Rückkehr zu seinem Mockumentary-Klassiker – „Spinal Tap 2“ – aus diesem Jahr.

Rob Reiner und Michele Singer lernten sich bei „Harry & Sally“-Dreh kennen

Rob Reiner lernte Michele kennen, als er gerade „Harry & Sally“ drehte (es heißt, dass sie auf ihn einwirkte, für ein positiveres Ende des Films zu sorgen). Die beiden heirateten 1989 und führten bis zuletzt eine Muster-Ehe, aus der drei gemeinsame Kinder hervorgingen: die Söhne Jake und Nick sowie die Tochter Romy. Reiner brachte zudem Adoptivtochter Tracy Reiner aus seiner ersten Ehe mit Penny Marshall mit ein.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann war Singer auch als Philantropin aktiv. 1997 gründeten sie zusammen die „I Am Your Child Foundation“ (später Parents’ Action for Children). Mit Videos und Medienkampagnen unter anderem auch mit Prominenten ging es ihnen darum, die wissenschaftlich belegte Bedeutung früher Kindheitsjahre öffentlich bekannter zu machen und Eltern darauf aufmerksam zu machen.

Politisch versuchte das Ehepaar Einfluss zu nehmen, in dem es für Programmen zur Förderung frühkindlicher Entwicklung und Gesundheitserziehung einstand. Während Reiner dabei oft als Sprecher auftrat, agierte seine Ehefrau eher im Hintergrund.