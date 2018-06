Der Sänger wird bei der Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Russland auftreten. In seinem Heimatland kommt das gar nicht gut an.

Robbie Williams ist in Großbritannien gleich von mehreren Seiten hart kritisiert worden, dass er am kommenden Donnerstag (14. Juni) bei der Eröffnunsgsfeier der Fußball-WM in Moskau auftreten wird. Der Sänger ist Teil der Eröffnungszeremonie, an der der russische Präsident vor dem ersten Spiel des Turniers zwischen Russland und Saudi-Arabien teilnehmen wird. Politiker und Aktivisten in Williams' Heimatland kritisierten den Schritt und forderten ihn auf, genauso wie die komplette politische Riege und die königliche Familie des Landes, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen, um gegen die mutmaßliche Beteiligung Russlands an dem Giftangriff auf die zwei russische Ex-Agenten Sergej und Julia Skripal in England…