Am 14. Juni startet in Russland die Fußball-WM 2018. Im Moskauer Luzhniki-Stadion wird um 17 Uhr das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien, denen Deutschland bei der WM 2002 in Südkorea eine 8:0-Packung verpasste, angepfiffen. 80.000 Zuschauer sind vor Ort, Millionen, vielleicht ja Milliarden vor den TV-Bildschirmen.

Fußball-WM 2018 in Russland: Wer tritt bei der Eröffnungsfeier auf?

Bislang steht fest: Um 15.10 Uhr beginnt die Party. Palina Rojinski und Tom Bartels spielen Reporter. Jason Derulo (Foto) singt seinen offiziellen WM-Song „Colors“. Aber: Superstar Will Smith tritt, gemeinsam mit Nicky Jam und Era Istrefi „Live It Up“) erst beim Finale auf.

Die Eröffnungsfeier geht bis ca. 16.30 Uhr.

WM 2018: im Free-TV und kostenlosen Live-Stream

Alle Partien laufen bei ARD oder ZDF im Free-TV. Das Eröffnungsspiel zeigt die ARD, Deutschland gegen Mexiko (17. Juni) und Deutschland gegen Südkorea das ZDF. Das Match gegen Schweden wird von der ARD übertragen (23. Juni 2018). Das ZDF zeigt das Endspiel.

Im Live-Stream gibt es alle 64 Spiele der WM. Zu sehen sind sie z.B. auf sportschau.de und sport.zdf.de. Auch über Apps kann Fußball gesehen werden: im Google Play Store und im iTunes-Store.