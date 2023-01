Robbie Williams kündigt zwei neue Soloalben für 2023 an

In einem Podcast-Interview hat Robbie Williams erzählt, dass er zwei neue Soloalben veröffentlichen will. Der Podcast „Robbie Williams Rewind“ wird seit 2021 von den beiden selbsternannten „Superfans“ Matt und Lucy Champion produziert. In der aktuellen Episode führten sie ein Interview mit Williams. Sie sprachen über vergangene Zeiten, Privates, Tief- und Höhepunkte seiner Karriere, aber auch über die Zukunft. Williams teilte mir, dass er „sehr bald“ zwei Alben veröffentlichen würde. Eines noch vor dem Sommer 2023. Anders als auf „XXV“ wird der Fokus dabei nicht die Bearbeitung alten Materials liegen. Auch eine Erstveröffentlichung alten Materials wie in der UNDER THE RADAR-Serie sei nicht geplant. Es wird also komplett neue Musik von Robbie Williams geben.

Einblicke in die Zukunft

Auch neue Lufthaus-Musik soll es geben; Lufthaus ist sein aktuelles Elektro-Projekt. Allerdings ist unsicher, ob Lufthaus jemals ein ganzes Album veröffentlichen werden. „Das ist eher ein Live-Ding“, sagt Williams. Er erzählt weiterhin, er habe viel gemalt und plane außerdem ein Luxus-Hotel in Dubai zu bauen.

Sowohl für seine Solo-Tour als auch zusammen mit Lufthaus sind Konzerte in Deutschland angekündigt. Das ganze Interview ist auf Spotify verfügbar und soll „bald“ (Stand 9.1.23) auch auf Youtube erscheinen, da es über Zoom geführt wurde.