Charts: Lindemann hält Robbie Williams in Schach

Bruce Springsteen: Die besten Veröffentlichungen aus der „Archive Series“ (11): Fair Grounds Race Course, New Orleans April 30, 2006

Ein halbes Jahr nach dem Hurrikan Katrina kam Bruce Springsteen nach New Orleans. Im letzten Licht des Tages sah er, wie zur Stadthymne „When The Saints …“ tausende Hände weiße Taschentücher in den leichten Abendwind schwenkten. Publikum und Band begannen, Rotz und Schleier zu heulen. „Ich habe sehr, sehr viele Konzerte gegeben“, so der Boss, „aber nur wenige, die wie dieses waren. Ich hatte alles gegeben und die Band mit einer Überzeugung antreiben müssen, die ich selbst nicht recht gespürt hatte.“