Robbie Williams schwärmt für Helene Fischer: „Sie ist unglaublich hübsch“

Das ungewöhnliche Geständnis machte die Sängerin auf einem Privatkonzert für den Chef eines Unternehmens, der gerade das Bundesverdienstkreuz erhielt.

Rührender Moment für einen der bekanntesten deutschen Unternehmer: Zum 100-jährigen Bestehen der Textilfirma Trigema hat deren Chef Wolfgang Grupp am Wochenende das Bundesverdienstkreuz erhalten. Grupps Unternehmergeist sei Vorbild, sagte Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann bei einem Festakt am Sitz des Bekleidungsherstellers in Burladingen (Zollernalbkreis). Grupp lebe Werte wie Anstand und Verantwortung, betonte der Grünen-Politiker. Seit Jahren wirbt die Firma dafür, nur in Deutschland zu produzieren. Doch das beste kommt ja immer zum Schluss! Nach dem Festdinner trat Schlager-Star Helene Fischer für Grupp und seine Gäste bei einem Privatkonzert auf. Knapp 1500 Zuhörer waren dabei. Fischer deutete an, eine gute Kundin zu sein…