Robert Plant & Alison Krauss live: 2022 kommt das Duo nach Deutschland

Robert Plant und Alison Krauss haben ihre ersten Tourdaten seit zwölf Jahren angekündigt. Ein Open-Air-Konzert wird am 20. Juli 2022 in Berlin stattfinden – hier dürften auch Songs vom neuen Album „Raise The Roof“ zu hören sein. Tickets für die Deutschlandshow sind ab Mittwoch, dem 24. November 2021 im Pre-Sale erhältlich. Der offizielle Vorverkauf für die europäischen Konzerte beginnt am 26. November um 9.00 Uhr.

Die Aufnahmen für „Raise The Roof“ begannen Ende 2019 in den Sound Emporium Studios in Nashville und endeten gerade rechtzeitig, bevor die Welt erstmals in den Lockdown ging. Im Oktober haben der ehemalige Led-Zeppelin-Sänger und die Bluegrass-Musikerin ihre zweite Single aus dem Album vorgestellt: „High and Lonesome“.

Robert Plant & Alison Krauss in Deutschland – Raise The Roof – Tour 2022

20.07.22 Berlin, Zitadelle