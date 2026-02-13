Gibt es noch Tickets für das Robyn-Konzert in Berlin 2026?

Wer seit sieben Jahren auf eine neue Platte von Robyn wartet, der hat sich auch den 08. Juli 2026 dick im Terminkalender angestrichen. An diesem Tag spielt die Sängerin ein exklusives Deutschland-Konzert (präsentiert von unseren Kollegen von MUSIKEXPRESS).

Sieben Jahre ließ sich Robyn Zeit für die neuen Songs von „Sexistential“, nun stellt die Schwedin sie in der Uber Arena in Berlin vor. Insgesamt gibt es nur 20 Termine ihrer Tour in Europa, Nordamerika und Australien. Für das Album arbeitete Robyn erneut mit Produzent Klas Åhlund zusammen und holte sich erstmals seit 2010 wieder Max Martin ins Boot.

Am Mittwoch (11. Februar) startete der Artits-Presale, am Donnerstag (12. Februar) lief der Spotify- & TingelTangel-Presale an. Seit Freitag (13. Februar) um 10 Uhr gibt es Tickets für Robyn in Berlin auch im allgemeinen Vorverkauf.

Tickets für Robyn noch verfügbar

Aber gibt es noch Karten für den Pop-Star? Bei Eventim gibt es (Stand Freitag, 13. Februar, 12 Uhr) KEINE Karten mehr in den gewöhnlichen Kategorien, nur noch Premium Tickets. Über die Uber Arena, wo der Gig stattfindet, erhält man aber noch ganz bequem Eintrittskarten ab 87,40 Euro.

Derzeit gib es noch Stehplatzkarten für den Bereich vor der Bühne (87,40 Euro) und Tickets in neun Bereichen im Unterring (ab 97,80 Euro) und 15 Bereichen im Oberring (ab 87,40 Euro).

Robyn live in Berlin 2026: Termin, Einlass, Anfang, Support