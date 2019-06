Rock am Ring 2019: Die schönsten Bilder vom Wochenende

Gerade haben die Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park in einer Pressekonferenz erste Details zum im nächsten Jahr bevorstehenden Jubiläum bekanntgegeben. 2020 wird Rock am Ring bereits zum 35. Mal stattfinden, Rock im Park feiert 25-jähriges Jubiläum.

„Der Freitag war ein spezieller Tag. Wir haben versucht, generationenübergreifend zu buchen“, so Veranstalter André Lieberberg in der Pressekonferenz bei Rock am Ring. Gerade bei Tool seien den Veranstaltern die neuen LED-Wände an der Hauptbühne entgegengekommen, diese sollen im kommenden Jahr auf der zweiten Bühne integriert werden. In den vergangenen Jahren habe Rock am Ring zudem mehrfach bei Die Ärzte angefragt, bis die Band schließlich zugestimmt hat. „Für mich eines der besten Sets der letzten Jahre. Ich glaube, Die Ärzte hatten unfassbar viel Spaß.“ Das Fazit der Polizei – positive Bilanz Polizeichef Manuel Wehrmann zufolge ist das Festival bisher ausgesprochen…