Primus-Schlagzeuger Tim „Herb“ Alexander steigt erneut aus – per Mail

Ausstieg bei Primus: Der langjährige Schlagzeuger Tim „Herb“ Alexander kehrt der amerikanischen Rockband den Rücken.

Für Primus-Mitglieder ein Schock

Die verbliebenen Musiker verkündeten das Ende der Zusammenarbeit mit Alexander über die Sozialen Medien. „Das kam als kompletter Schock für uns alle im Primus-Camp“, heißt es von Sänger und Bassist Les Claypool und Gitarrist Larry LaLonde. Tim „Herb“ Alexander habe ihnen seinen Austritt „mit sofortiger Wirkung“ per E-Mail mitgeteilt. Diese interne Nachricht verschickte er bereits am 17. Oktober. Die Band ging allerdings erst am gestrigen Dienstag, den 29. Oktober, damit an die Öffentlichkeit.

„Nach einem wundervollen Frühling und Sommer voller Tourneen und einigen fabelhaften Zukunftsplänen war es für uns etwas verwirrend, dass Herb so abrupt aussteigen würde“, so der Statement-Post von Primus. „Nach mehreren Versuchen, mit Herb zu kommunizieren, war seine einzige Antwort eine weitere E-Mail, in der er erklärte, dass er ‚seine Leidenschaft fürs Spielen verloren hat‘. So enttäuschend das auch ist, wir respektieren seine Entscheidung.“

Tool helfen aus

Ferner gehen Claypool und LaLonde darauf ein, wie sie die für die Zukunft geplanten Auftritte der Band handhaben werden. Ihre jährlichen Silvester-Konzerte in der kalifornischen Heimat greifen sie auf „eine erweiterte Version von Primus mit Mitgliedern von Holy Mackerel und Frog Brigade“ zurück. Dabei handelt sich um weitere Projekte von Les Claypool. Bei dieser Lösung handelt es sich jedoch um ein einmaliges Ereignis. Für einen geplanten Festivalauftritt in der Dominikanischen Republik verpflichten Primus ihren ehemaligen Tour-Schlagzeuger Danny Carey, der sonst bei der Progressive-Metal-Band Tool trommelt. Für die weitere Zukunft – darunter eine Tour mit Tool-Sänger Maynard James Keenan – wollen Claypool und LaLonde „den großartigsten Drummer der Welt suchen“.

Tim „Herb“ Alexander war von 1988 an Teil von Primus – allerdings nicht durchgängig. Das erste Mal stieg er 1996 aus. 2003 kehrte er zurück, um 2010 wieder auszusteigen. Weitere drei Jahre später wurde er zum dritten Mal Teil der Rockband. Neben Primus arbeitete er mit Maynard James Keenan an dessen Projekten Puscifer und A Perfect Circle.